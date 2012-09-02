نشست جنبش عدم تعهد پیروزی دیگری را برای ایران به ثبت رساند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساوه ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جنبش بیداری اسلامی در منطقه و جنبش اقتصادی وال استریت در غرب بیان داشت: نشست سران کشورهای غیرمتعهد در ایران و به دست گرفتن ریاست آن یک پیروزی سیاسی بزرگ برای ایران و یک شکست بزرگ برای آمریکا و یارانش بود.

وی تصریح کرد: کشورهای غرب و آمریکا سعی در این داشتند که ایران را از نظر برگزاری اجلاس ضعیف نشان دهند که با برگزاری شکوهمند این اجلاس شکستی بزرگ را متحمل شدند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساوه اظهار داشت: ریاست اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد باید به دست کشوری باشد که از نظر سیاسی ثبات داشته باشد و جمهوری اسلامی ایران این ثبات لازم را داراست ولی مستکبران جهانی سعی داشتند ایران را یک کشور بی ثبات و بی امنیت تلقی کنند که به لطف الهی و با تدابیرلازم، نقشه دشمنان برملا شد.