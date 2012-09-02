  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۴۵

در آمل/

مسابقات مینی بسکتبال شمال کشور آغاز شد

مسابقات مینی بسکتبال شمال کشور آغاز شد

آمل - خبرگزاری مهر: مسابقات مینی بسکتبال قهرمانی شمال کشور، عصر یکشنبه به میزبانی آمل درسالن ورزشی شهدای این شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که تا سه شنبه 14 شهریور ماه در آمل ادامه خواهد داشت، تیم های مازندران، گیلان، گلستان و سمنان به  صورت دوره ای در سالن ورزشی شهدای شهرستان آمل با هم رقابت می کنند.

در نخستین روز این مسابقات، تیم سمنان با گلستان و مازندران با گیلان رقابت می کنند.

دبیرهیئت بسکتبال مازندران گفت: نفرات منتخب مسابقات به تشخیص کمیته فنی، در قالب تیم منتخب منطقه سه کشور به مسابقات قهرمانی مینی بسکتبال کشور اعزام خواهند شد.

علی محمد رجایی افزود: تیم های شرکت کننده در این مسابقات با نفرات اصلی خود حاضر شدند و پیش بینی می شود، سطح مسابقات از کیفیت بالایی برخوردار باشد.

کد مطلب 1687155

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها