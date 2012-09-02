مسابقات مینی بسکتبال شمال کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که تا سه شنبه 14 شهریور ماه در آمل ادامه خواهد داشت، تیم های مازندران، گیلان، گلستان و سمنان به صورت دوره ای در سالن ورزشی شهدای شهرستان آمل با هم رقابت می کنند.



در نخستین روز این مسابقات، تیم سمنان با گلستان و مازندران با گیلان رقابت می کنند.



دبیرهیئت بسکتبال مازندران گفت: نفرات منتخب مسابقات به تشخیص کمیته فنی، در قالب تیم منتخب منطقه سه کشور به مسابقات قهرمانی مینی بسکتبال کشور اعزام خواهند شد.



علی محمد رجایی افزود: تیم های شرکت کننده در این مسابقات با نفرات اصلی خود حاضر شدند و پیش بینی می شود، سطح مسابقات از کیفیت بالایی برخوردار باشد.