۱۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

با حضور رحیمی/

11 هزار واحد مسکن مهر در مازندران بهره برداری می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: با حضور معاون اول رئیس جمهوری حدود 11 هزار واحد مسکن مهر، در مازندران بهره برداری می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل راه و ترابری مازندران اظهار داشت: مراسم افتتاح همزمان واحد های مسکن مهر مازندران در محل طرح 300 واحدی اوشیب شهرستان بابل برگزار می شود.

سید علی اسد گفت: از مجموع واحد های مسکن مهر مازندران، هزار و 357 واحد مربوط به شهرهای زیر 25 هزار نفر و 580 واحد مسکن مهر در بافت های فرسوده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

