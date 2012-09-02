  1. استانها
  2. البرز
۱۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۰۲

رایمند در گفتگو با مهر:

مراسم تودیع و معارفه مدیر امامزاده محمد(ع) کرج برگزار می شود

مراسم تودیع و معارفه مدیر امامزاده محمد(ع) کرج برگزار می شود

کرج – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه کرج از برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر امامزاده محمد(ع) این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام رایمند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: در این مراسم ضمن تودیع دکتر علی نیکجو مدیر کنونی این امامزاده، فرامرز بیات به عنوان مدیر جدید امامزاده محمد معارفه خواهد شد.

وی افزود: این مراسم در روز دوشنبه 13 شهریور برگزار می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به خدمات ارزشمند آقای نیکجو قرار است که از وجود ایشان در آستان مقدس امامزاده حیدر (ع) کلاک بهره مند شویم.
 
رایمند هدف از این برنامه را پیشبرد بهتر امور دانست و تاکید کرد :تغییرات لازمه پیشرفت در بسیاری از کارها است و این به پویایی و تحرک سازمان کمک شایانی خواهد کرد.
 
کد مطلب 1687176

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه