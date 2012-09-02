به گزارش خبرنگار مهر، در پی زلزله استان آذربایجان شرقی، سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: این شرکت مشارکت خود را در امر بازسازی مناطق زلزله زده به عمل می آورد.

وی گفت: مخابرات ایران سعی کرد با مدیریت بحران مانع از قطع ارتباطات مردم شود که به شکر خدا موفق بوده به نحوی که درست چند دقیقه بعد از وقوع این حادثه با افزایش ظرفیت ارتباطات تلفنی از اختلال در شبکه جلوگیری کرد.

سیدهاشمی افزود: ارتباطات تلفنی در دو روستا به دلیل تخریب 100 درصد آسیب دیده بود که با نصب آنتن های سیار در همان روز نخست ارتباطات این دو روستا هم برقرار شد.

وی بازسازی مناطق آسیب دیده را وظیفه همه مردم و سازمانها دانست و ادامه داد: اکثر کارکنان شرکت مخابرات ایران با اختصاص بخشی از حقوق خود به این امر خیر در بازسازی مناطق زلزله زده سهیم شدند و مدیریت شرکت هم با اختصاص 60 میلیارد ریال برای احداث 20 مسجد و 20 مدرسه زمینه مشارکت خود را فراهم کرد.