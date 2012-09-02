40 میلیارد ریال برای فاز نخست فرودگاه مسافربری پیام اختصاص یافت

مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در فاز یک این طرح اراضی دولتی که در این محدوده وجود دارد در اختیار فرودگاه پیام قرار گرفت.

وی افزود: فاز دوم این طرح که احداث سازه های مسافربری است در سال 91 عملیاتی می شود.



ایران نژاد با اشاره به اینکه ظرفیت فرودگاه پیام به عنوان مهمترین ظرفیت اقتصادی استان البرز از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است، یادآور شد: این فرودگاه که از بزرگترین باند بین المللی باری و مسافری برخوردار است، ظرفیت بسیار مناسبی است که می تواند برای آینده اقتصادی البرز و مرکز استان بسیار مثمرثمر واقع شود.



به گزارش مهر، آغاز مسافرگیری فرودگاه بین المللی پیام کرج به مقصد مشهد در حالی هنوز معطل مانده است که مدیرعامل این فرودگاه پیش از این، آغاز هفته دولت را زمان نخستین پرواز مسافربری این فرودگاه اعلام کرده بود.



