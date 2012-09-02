آخرین وضعیت مناطق ناآرام/دهها فرد مسلح به اسارت ارتش درآمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه از هلاکت دهها فرد مسلح در زملکا و حزه در حومه دمشق خبر داد.



این رسانه گزارش داد در ادامه عملیات پاکسازی حومه دمشق از وجود بازمانده های گروههای تروریستی، نیروهای ارتش سوریه به ماموریت خود در مزارع زملکا و حزه ادامه دادند و با اعضای این گروهها درگیر شدند که طی آن شمار زیادی از مزدوران به هلاکت رسیدند.



بر اساس این گزارش، در این عملیات، مقادیر زیادی انواع سلاح، بمب و دستگاههای پخش ماهواره ای و تجهیزات پزشکی مسروقه کشف و ضبط شد.



هلاکت تعداد زیادی تروریست در حومه حماه



در عملیات ارتش سوریه در حومه حماه، تعداد زیادی تروریست مسلح در منطقه الفان کشته و سلاحهای آنها نیز ضبط شد.



تلفات سنگین تروریستها در حمص



خبر دیگر اینکه نیروهای ارتش سوریه، حملات تروریستها از خاک لبنان و تلاش آنها برای ورود به سوریه را در نزدیک روستای عزیر در حومه تلکلخ در حمص ناکام گذاشتند.



یک منبع در استان حمص گفت دهها فرد مسلح تلاش کردند از این منطقه وارد سوریه شوند که با واکنش قاطع نیروهای ارتش سوریه روبرو شدند و تلفات فراوانی به آنها وارد شد.



این منبع همچنین از تلفات سنگین تروریستها در منطقه باب هود شهر حمص در عملیات ارتش سوریه خبر داد.



اقدام افراد مسلح در ترور یک پزشک در درعا / اسارت دهها تروریست مسلح



تروریستهای مسلح در ادامه اقدامات خود برای از بین بردن نخبگان سوری، دکتر عیسی عجاج را که سوار بر خودرو خود در شهر درعا بود، ترور کردند.



از سوی دیگر نیروهای مسلح سوریه در منطقه طفس در حومه رعا، توانستند تعدادی تروریست را به هلاکت برسانند.



در مناطق حیط و وادی الیرموک و اللجاه و المثنیه و درعا البلد نیز، تعداد زیادی تروریست مسلح به اسارت نیروهای ارتش سوریه درآمدند و مقادیر زیادی سلاح و مهمات از آنها به دست آمد.



هلاکت سرکردگان باندهای موسوم به " ارتش آزاد" در عملیات ارتش سوریه در البوکمال ودیرالزور



منابع سوری از عملیات ویژه ارتش سوریه در تعقیب بازمانده های تروریستها در شهر البوکمال خبر دادند .



طی بیست و چهار ساعت گذشته، یک دستگاه خودرو در جریان تلاش تروریستها برای کار گذاشتن بمب در آن منفجر شد که بر اثر آن تعداد زیادی تروریست به هلاکت رسیدند.



همچنین نیروهای ارتش توانستند دو دستگاه خودرو مجهز به تیربار افراد مسلح را منهدم کنند، در شهر دیرالزور که بیشتر مناطق آن شاهد آرامش و کاهش اقدامات تروریستی در نتیجه عملیات ارتش بوده است، درگیریهایی در نزدیک میدان حمود العبد رخ داد، در منطقه الحمیدیه نیز یک تروریست به هلاکت رسید.



همچنین یک کامیون حامل سلاح متعلق به گروههای تروریستی در منطقه الحمیدیه منهدم شد.



وضعیت امنیتی حلب / عملیات دقیق ارتش و تلفات تروریستها



واحدهایی از ارتش سوریه به تعقیب بازمانده های گروههای تروریستی در شهر حلب ادامه دادند و موفق شدند شمار زیادی از آنها را به هلاکت برسانند.



یک منبع رسمی در حلب به تلویزیون سوریه گفت نیروهای ارتش در نزدیک مسجد جمال در محله الکلاسه با تروریستها درگیر شدند که طی آن شماری از آنها کشته و زخمی شدند.



همچنین در عملیات ویژه نیروهای مسلح در نزدیک بازار الهال، تعدادی تروریست مسلح به هلاکت رسیدند.



در منطقه باب انطاکیه در بخش قدیمی حلب نیز نیروهای امنیتی سوریه، در درگیری با تروریستها، تعدادی از آنها را کشتند.



همچنین در جریان پاکسازی محله سیف الدوله حلب، تعدادی تروریست از جمله یکی از سرکرده های گروههای تروریستی به هلاکت رسیدند.



منابع سوری همچنین اعلام کردند یک گروه مسلح که عبدالله التقابل ملقب به کاپیتان رهبری آن را برعهده داشت، مرتکب جنایتی علیه پنج عضو یک خانواده شدند و آنها را قتل عام کردند.



ضربات سنگین به مواضع تروریستها در لاذقیه



منابع سوری از خسارتها و تلفات سنگین تروریستها در مناطق سلمی، کسب و الحفه لاذقیه در عملیات ارتش خبر دادند.