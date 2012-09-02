44 تعاونی کشاورزی در استان قزوین در شرف تاسیس است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه ستاد اجرایی توسعه کشاورزی استان قزوین ظهر یکشنبه به ریاست احمد عجم استاندار، مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری، محسن مبارکی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی و بانکها در سالن جلسات استانداری قزوین تشکیل شد.



علی ایمانی در این جلسه اظهارداشت: در بخش کشاورزی استان قزوین در قالب تعاونی ها 10 میلیارد تومان برای توسعه اشتغال پیش بینی شد که تاکنون سه میلیارد و 600 میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شده است.



وی افزود: تعداد تعاونی های ثبت شده در استان در بخش کشاورزی 13 مورد است که تاکنون یک هزار و 519 نفر در سامانه ثبت نام کرده اند.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 456 شغل در اجرای طرحهای تعاونی در بخش کشاورزی ایجاد شده و دو تعاونی نیز با موافقت جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای بزودی تاسیس می شود.



ایمانی یادآورشد: یک طرح نیز در بخش بسته بندی زیتون پیش بینی شده که در زمره طرح های ملی است که مجوز وزارت بهداشت را نیز دریافت کرده و در مرحله دریافت مجوز فعالیت است که مجموعه ای از واحدهای بسته بندی با پرداخت 10 تا 15 میلیون تومان در زمینه بسته بندی محصول زیتون فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.



این مسئول اظهارامیدواری کرد با همکاری مسئولان و پرداخت تسهیلات لازم استان قزوین به عنوان پایلوت واحدهای بسته بندی زیتون کنسروی کشور تبدیل شود.

