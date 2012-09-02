کشته شدن 16 افغانی در قندوز / انفجار در ولایت نورستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پلیس افغانستان امروز یکشنبه اعلام کرد که بر اثر حمله افراد مسلح در ولایت قندوز در شمال این کشور دست کم 16 افغانی کشته شدند.

یک منبع پلیس که خواست نامش فاش نشود، به شینهوا گفت : گروهی از افراد مسلح که از سوی فردی به نام "قدیر" فرماندهی می شوند، حملات انتقام جویانه ای را علیه طالبان که یکی از اعضای این گروه را کشته بودند، انجام دادند.

پلیس همچنین از مفقود شدن چندین نفر بر اثر این حمله و احتمال افزایش آمار تلفات خبر داد.

پلیس افغانستان همچنین در خبر دیگری اعلام کرد که بر اثر انفجار در ولایت نورستان در شرق افغانستان 5 افسر پلیس کشته و شش فرد دیگر زخمی شدند.

همچنین تلفات دو انفجار انتحاری در ولایت ورودک در شرق افغانستان به 16 کشته و 90 زخمی رسید.

خبر دیگر اینکه رئیس پلیس ولایت قندوز اعلام کرد که پلیس "قاری احسن الله" با نام مستعار "ملا نیاز محمد" یکی از سرکردگان طالبان را در 250 کیلومتری شمال شهر کابل بازداشت کرد.

قاری احسن الله مسئولیت عملیات تروریستی را در ولایتهای قندوز، بغلان، طخار و بدخشان در سالهای اخیر برعهده داشت. این درحالیست که طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.