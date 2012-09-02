69 واحد تولیدی در شهرک صنعتی اردبیل تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعد از ظهر یکشنبه در بررسی وضعیت واحدهای تولیدی استان تصریح کرد: 230 واحد صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی شماره یک اردبیل وجود دارد که از این تعداد 69 واحد تعطیل شده اند که باید علت این مهم بررسی شود.

وی نقش دولت در تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی را کم رنگ دانست و افزود: دولت علت تعطیلی کارخانه ها نیست، بلکه صاحبان صنایع و مردم نیز تقصیراتی دارند که تمامی این عوامل دست به دست هم می دهند و کارخانه ای به تعطیلی کشیده می شود.

صابری در مورد وضعیت کارخانه تراکتور سازی اردبیل اضافه کرد: صاحبان کارخانه تراکتور سازی یک سوله نیمه تمام ساخته و دو سال است که هیچگونه اقدام انجام نمی دهند و کارخانه را در این وضعیت گذاشته و رفته اند.

رئیس شورای اداری استان با اشاره به وضعیت پتروشیمی اردبیل ادامه داد: تنها مشکل این کارخانه مشکلات اعتباری بوده و بحث استفاده از صندوق ذخیره ارزی برای راه اندازی پتروشیمی اردبیل مطرح شده است.

وی همچنین استعفای دسته جمعی کارکنان یکی از سازمانهای استان را در اعتراض به کمبود اعتبارات استدلال مناسبی ندانست و متذکر شد: تمامی اعدادی که در طومار استعفا نوشته شده اشتباه و غیر قابل استناد است.