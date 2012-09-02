بانوان کاتارو مدال نقره کسب کردند/ احمدی فینالیست شد، اجدادی برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه پیکارهای روز دوم از چهارمین مرحله لیگ جهانی کاراته وان که در استانبول ترکیه جریان دارد تیم کاتای بانوان کشورمان دیدار پایانی را به ژاپن واگذار کرد و به مدال نقره بسنده کرد.

این تیم با ترکیب مهسا افسانه، نجمه قاضی زاده و الناز تقی پور پس از یک دور استراحت، در دور دوم مقابل روسیه قرار گرفت و 4 بر یک صاحب پیروزی شد، بانوان کاتارو در مبارزه بعدی آلمان را 3 بر 2 شکست داده و راهی بازی نهایی شدند که در این مرحله 5 بر صفر نتیجه را به ژاپن واگذار کردند.

اما در مبارزات وزن 67- کیلوگرم مردان سعید احمدی پیکارهای خود را برتری 5 بر صفر مقابل "فرناندو گوئرا" از شیلی آغاز کرد و سپس "مرگن کالجابوف" از قزاقستان را با رای داوران از پیش رو برداشت و در مبارزه سوم هم "ویاچسلاو" از روسیه را 9 بر یک شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد.

احمدی در این مرحله مقابل دیگر نماینده روسیه " آلبرت بودایف" قرار گرفت و 9 بر یک به برتری دست یافت تا به فینال وزن منهای 67 کیلوگرم صعود کند. او در فینال باید با "ویگن آنیان" از ارمنستان مبارزه کند. محمدرضا بخشی لو دیگر نماینده این وزن در نخستین مبارزه مقابل حریف ترکیه 3 بر یک باخت و حذف شد.

ضمن اینکه در وزن 60- کیلوگرم علیرضا اجدادی ابتدا موفق شد نماینده هلند را 4 بر یک از پیش رو بردارد، سپس مقابل "سونگیل آلخین" از روسیه 4 بر 2 پیروز شد و در بازی سوم مقابل "لی چون هو" کاراته کای هنگ کنگی 3 بر یک به برتری رسید.

این کاراته کای کشورمان در مرحله نیمه نهایی مقابل امیر مهدی زاده با نتیجه 3 بر2 شکست خورد و راهی گروه بازنده ها شد. اجدادی در این گروه در پیکار با نماینده روسیه پس از تساوی 2 بر 2 در وقت قانونی مبارزه، با رای داوران برنده و صاحب مدال برنز این وزن شد.

هامون درفشی پور دیگر نماینده این وزن بود که ابتدا حریف ترکیه ای را 5 بر یک مغلوب کرد، سپس مقابل "امیر مونزو" از روسیه 4 برصفر پیروز شد. وی در مبارزه سوم مقابل "کالوین کالی" قهرمان اروپا و نایب قهرمان جهان از لیتوانی 7 بر صفر شکست خورد تا در گروه بازنده ها به روی تاتامی برود. این کاراته کای کشورمان در جدال برای کسب مدال برنز به جیولانی میشل" نفر اول اروپا در سال 2011 3 بر صفر باخت و از رسیدن به مدال بازماند.

چهارمین مرحله از لیگ جهانی کاراته وان ترکیه با حضور 315 کاراته کا از 47 کشور روز شنبه در سالن المپیک شهر استانبول آغاز و عصر امروز یکشنبه به پایان می رسد.