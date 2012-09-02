به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، چهارمین روز از چهاردهمین دوره بازی‎های پارالمپیک امروز یکشنبه با برگزاری رقابت‎های گلبال پیگیری شد. در این بخش از مسابقات تیم ایران در مصاف با کره جنوبی به برتری 4 بر 3 دست یافت.

تیم گلبال ایران که در گروه B قرار دارد در دیدارهای اول و دوم خود به ترتیب چین و کانادا را شکست داد و شنبه شب هم در مصاف با بلژیک متحمل شکست شد. پیروزی امروز برابر کره جنوبی سومین برد تیم گلبال ایران در بازی‎های پارالمپیک محسوب می‎شود. این تیم روز دوشنبه پنجمین دیدار خود را برابر الجزایر برگزار می‎کند.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.