به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، چهارمین روز از چهاردهمین دوره بازیهای پارالمپیک امروز یکشنبه با برگزاری رقابتهای گلبال پیگیری شد. در این بخش از مسابقات تیم ایران در مصاف با کره جنوبی به برتری 4 بر 3 دست یافت.
تیم گلبال ایران که در گروه B قرار دارد در دیدارهای اول و دوم خود به ترتیب چین و کانادا را شکست داد و شنبه شب هم در مصاف با بلژیک متحمل شکست شد. پیروزی امروز برابر کره جنوبی سومین برد تیم گلبال ایران در بازیهای پارالمپیک محسوب میشود. این تیم روز دوشنبه پنجمین دیدار خود را برابر الجزایر برگزار میکند.
چهاردهمین دوره بازیهای پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار میشود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کمبینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازیها شرکت کرده است.
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