به گزارش خبرنگار مهر، کلینیک شهید امیری سپاه حضرت ابوالفضل(ع) ظهر یکشنبه طی مراسمی با حضور معاون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع)، مدیرکل تامین اجتماعی لرستان و مسئولین شبکه بهداشت و درمان استان به بهره برداری رسید.

معاون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم با اشاره به اینکه بهداری سپاه پاسداران دو ماموریت اساسی را دنبال می کند، اظهار داشت: اولین ماموریت بهداری سپاه پشتیبانی بهداری رزمی است.

سردار دکتر حسن عراقی زاده با بیان اینکه وظیفه اصلی مجموعه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپاه حفظ توان بهداری است، یادآور شد: یکی دیگر از ماموریتهای بهداری سپاه کمک به حفظ و ارتقاء سطح سلامت کارکنان نیروهای مسلح به خصوص پاسداران است.

وی با تاکید بر اینکه سلامت جسم، تغذیه سالم و سلامت روح از اهمیت بالایی برخوردار است و همیشه در اولویت کاری مجموعه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپاه قرار داشته است، ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که محیط خانواده های نیروهای مسلح را سالم نگه داریم.

معاون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح پزشک خانواده اشاره کرد و بیان داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جزء اولین نهادهایی بوده است که آمادگی خود را برای حمایت از اجرای طرح پزشک خانواده اعلام کرده است.

سردار عراقی زاده تصریح کرد: مجموعه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپاه از طرح پزشک خانواده حمایت کرده و می کند.

وی در پایان با بیان اینکه مراکز درمانی سپاه پاسداران باید در کشور الگو باشد، بر برخورد مناسب و با اخلاق خوب با بیماران و مراجعه کنندگان مراکز درمانی تاکید کرد.

بر اساس این گزارش کلینیک شهید امیری سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با زیربنای سه هزار متر مربع و با برخورداری از کادر متخصص و تجهیزات مناسب در این مراسم به بهره برداری رسید.