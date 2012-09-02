شهردار خمین استعفا داد/ تعیین سرپرست شهرداری

محمد تقی زمانی روز یکشنبه در گفتگوی اختصای با خبرنگار مهر با اعلام خبر استعفای شهردار خمین افزود: گودرز امیری شهردار سابق خمین، به دلیل مشکلات خاص کاری و همچنین جهت هموار کردن بستر توسعه و شتاب گرفتن برنامه ها و مصوبات در حال اجرای شهر استعفا کرد.

وی اضافه کرد: شورای اسلامی شهرستان خمین با شش رای موفق و یک رای مخالف با درخواست مکرر استعفای ایشان موافقت کرد.

تعیین سرپرست شهرداری خمین

سخنگوی شورای اسلامی شهر خمین گفت: حسین پاکزاد با رای شورای اسلامی شهر خمین به عنوان سرپرست شهرداری خمین منصوب شد.

وی تاکید کرد: شورای اسلامی شهر به زودی شهردار جدید را انتخاب خواهد کرده و برنامه ها و پروژه های در حال اجرا را دنبال خواهد کرد.