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۱۲ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۳۲

اختصاصی مهر/

شهردار خمین استعفا داد/ تعیین سرپرست شهرداری

شهردار خمین استعفا داد/ تعیین سرپرست شهرداری

خمین- خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای اسلامی شهر خمین از استعفای شهردارخمین پس 46 ماه خدمت بی شائبه در این شهرستان خبر داد.

محمد تقی زمانی روز یکشنبه در گفتگوی اختصای  با خبرنگار مهر با اعلام خبر استعفای شهردار خمین افزود:  گودرز امیری شهردار سابق خمین، به دلیل مشکلات خاص کاری و همچنین جهت هموار کردن بستر توسعه و شتاب گرفتن برنامه ها و مصوبات در حال اجرای شهر استعفا کرد.
 
وی اضافه کرد: شورای اسلامی شهرستان خمین با شش رای موفق و یک رای مخالف با درخواست مکرر استعفای ایشان موافقت کرد.
 
تعیین سرپرست شهرداری خمین
 
سخنگوی شورای اسلامی شهر خمین گفت: حسین پاکزاد با رای شورای اسلامی شهر خمین به عنوان سرپرست شهرداری خمین منصوب شد.
 
وی تاکید کرد: شورای اسلامی شهر به زودی شهردار جدید را انتخاب خواهد کرده و برنامه ها و پروژه های در حال اجرا را دنبال خواهد کرد.
کد مطلب 1687269

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