به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود ظهر یکشنبه در آئین افتتاح مرغداری گوشتی در روستای خیج شاهرود، گفت: برای راه اندازی این طرح تولیدی سه هزار و 660 میلیون ریال اعتبار هزینه شده که یک هزار و 800 میلیون ریال آن از تسهیلات بانکی از محل بنگاه‌های زودبازده بوده و یک هزار و 860 میلیون ریال دیگر نیز آورده شخصی سرمایه‌گذار می‌باشد.

محمدرضا قاسمی افزود: این طرح تولیدی قادر است در هر دوره 34 هزار قطعه جوجه را به مرغ گوشتی تبدیل کرده و روانه بازار کند.

وی گفت: این طرح تولیدی با زیر بنای 2740 متر مربع در زمینی با هشت هزار متر مربع مساحت، احداث شده و در هر سال 250 تن گوشت سفید آماده طبخ، تولید و به بازار عرضه می‌کند.

امام جمعه شهر کلاته‌خیج نیز در این آئین با تمجید از عملکرد مناسب مدیر این واحد تولیدی گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری شده است، از مسئولان استان سمنان و شهرستان شاهرود انتظار می‌رود، به مجریان طرح‌هایی که به اشتغالزایی کمک کرده و مایحتاج مردم را تولید می‌کنند، توجه بیشتری نمایند.

حجت الاسلام علی خداپرست افزود: سایر واحدهای مرغداری‌ منطقه می‌توانند برای افزایش تولید، توان رقابت و حتی صادرات، به سمت مکانیزه شدن و الگو گرفتن از این واحد تولیدی پیش روند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود نیز در حاشیه مراسم افتتاحیه این مرغداری مکانیزه با ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده در این واحد گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر بخش خصوصی با کمک دولت برای صنعت طیور اقدامات شایسته‌ای انجام داده و بعنوان نمونه واحدی که امروز افتتاح شد با رعایت استانداردهای لازم توانسته به توفیقات مهمی در بخش کاهش مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری دست یابد.

مهدی بندرآبادی افزود: در این مرغداری مکانیزه انتظار می‌رود ضریب تبدیل "دان" به گوشت از 2.2 به 1.9 کاهش یابد، یعنی به ازای هر کیلوگرم گوشت تولیدی زنده، 300گرم کاهش مصرف دان را داشته باشیم که این موضوع نیز یکی از مهمترین دست آوردهای این واحد مکانیزه می‌باشد.

مدیر مرغداری گوشتی 34 هزار قطعه‌ای روستای خیج در حاشیه افتتاح این واحد تولیدی به خبرنگار مهر گفت: در سال 1389 پروانه تاسیس این واحد را دریافت نموده و به لطف خدا و کمک مسئولان توانستیم افتتاح آن را در سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" به نتیجه برسانیم.

سید علی اکبر حسینی با تشکر از همکاری‌های مسئولان، در خصوص مشخصات پروژه خاطر نشان کرد: این واحد در زمینی به مساحت هشت هزار متر مربع که از سوی امور اراضی واگذار شده، با دو هزار و 740 متر مربع زیر بنای مفید (مسقف) احداث شده است.

حسینی تصریح کرد: ظرفیت نهایی این واحد 34هزار قطعه مرغ گوشتی می‌باشد و میزان اشتغال مستقیم آن پنج نفر است.

وی در پایان، ایجاد اشتغال و تامین گوشت سفید آماده طبخ را از اهداف این پروژه نام برد و گفت: با مکانیزه کردن این واحد، کاهش تلفات و افزایش کیفیت مرغ تولیدی (بهبود کیفیت لاشه) را داشته و به میزان 25 درصد در مصرف سوخت نیز صرفه‌جویی داشته‌ایم.