به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیلگر خبرگزاری آمریکایی " آسوشیتد پرس" با اشاره تاکید مکرر مقامات ایرانی که بارها گفته اند ایران به دنبال سلاح اتمی نیست و ساخت آن را گناه می داند از کشورهای غربی می خواهد تا به این فرض قوت ببخشند که ایرانی ها می خواهند الگوی انرژی هسته ای ژاپن را داشته باشند یعنی اینکه توانایی ساخت بمب را داشته باشند اما آن را نسازند.

تحلیلگر آسوشیتدپرس از سوی هم به تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه برنامه هسته ای ایران می پردازد و از رهبران غربی می خواهد برای جلوگیری از یک جنگ دیگر در منطقه به اظهارات رهبر ایران اعتماد کنند و بپذیرند که ایران به دنبال سلاح اتمی نیست.

روزنامه صهیونیستی " هاآرتص " هم در شماره امروز خود با اشاره به حضور 120 کشور در اجلاس غیر متعهدها در تهران و حمایت آنها از برنامه هسته ای ایران و همچنین عدم تمایل " اوباما" رئیس جمهور آمریکا به درگیری نظامی با ایران نوشت : نتانیاهو در جهان منزوی شده است.

شبکه تلوزیونی " بی بی سی " نیز شب گذشته با پخش گزارشی با اشاره به کاهش میزان مشارکت آمریکا در رزمایش نظامی مشترکش با رژیم صهیونیستی آن را نشانه اختلاف شدید "اوباما" رئیس جمهور آمریکا و " نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر سر ایران خوانده و اعلام کرد : حالا یا اسرائیل با توجه به تهدیدهایش علیه ایران در هفته های گذشته ناچار است آن را عملی کند که به تنهایی راه به جایی نخواهد برد یا اینکه اسرائیل مجبور است در قبال ایران تغییر راهبرد دهد.

روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" در شماره امروز خود به اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره برنامه هسته ای ایران و درخواست او از جامعه جهانی !برای تعیین خط قرمز برای ایران پرداخته و نوشت : اظهارات شدید نتانیاهو نشان دهنده اختلاف شدید آمریکا و اسرائیل بر سر ایران است. در حالی که آمریکا خواستار تحریم و دیپلماسی در قبال ایران است نتانیاهو خواستار حمله نظامی است.

روزنامه آمریکایی " نیویورک پست " که ارتباط نزدیکی با لابی صهیونیسم در آمریکا دارد با پرداختن به مشاجره تلویزیونی " نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و " شاپر" سفیر آمریکا در سرزمینهای اشغالی بر سر چگونگی برخورد دولت آمریکا با مسئله هسته ای ایران ضمن اعتراف به شکست تلاشهای آمریکا برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران نوشت : نتانیاهو حق دارد که عصبانی و ناراحت باشد، زیرا آمریکا قول داده بود که تحریم ها برنامه هسته ای ایران را متوقف کند، اما نه تنها متوقف نکرده، بلکه ایران فعالیتهای هسته ایش را تقویت هم کرده است.

روزنامه " گاردین " چاپ انگلیس در مقاله ای تحت عنوان " دوره مواد غذایی ارزان شاید به سر آمده باشد" به بررسی علل افزایش قیمت مواد غذایی در جهان اشاره کرد و در این میان یکی از دلایل افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهان را که موجب ضرر و زیان مردم جامعه جهانی شده است، تحریم های نفتی اعمال شده از سوی آمریکا و غرب علیه ایران خوانده است.

خبرگزاری آمریکایی " رویترز" نیز با اشاره به اظهارات اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر تعیین یک خط قرمز برای برنامه هسته ای ایران از سوی قدرتهای بزرگ ، اظهارات او را نشانه اختلاف نظر شدید او با رئیس جمهور آمریکا بر سر موضوع پرونده هسته ای ایران خواند.