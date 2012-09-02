اوباما و نتانیاهو راهشان را بر سر ایران از هم جدا کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیلگر روزنامه صهیونیستی " هاآرتص" درباره روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی در خصوص ایران نوشت : یک چیز که کاملا واضح است، این است که رهبران آمریکا و اسرائیل نظریکسانی درباره ایران ندارند.

این روزنامه نوشت در حالی که اوباما در حال انجام رقابتهای انتخاباتی در درون آمریکا است و تمایلی به درگیری نظامی در منطقه ندارد نخست وزیر رژیم صهیونیستی سعی می کند با کوبیدن بر طبل جنگ موضوع ایران هسته ای را که از یاد اوباما و جامعه جهانی رفته است، زنده کند .

نویسنده معتقد است در هفته گذشته رهبران آمریکا و رژیم صهیونیستی نظراتشان را درباره ایران با شهروندان خود درمیان گذاشتند و آنچه که صراحتا معلوم شد این است که دو طرف درباره ایران اختلاف نظر شدید دارند.

به نوشته این روزنامه، اوباما در سخنرانی روز جمعه اش در سالگرد جنگ عراق با اشاره با خارج کرن نیروهای آمریکایی از عراق و گفتن اینکه تا پایان سال 2014 ماموریت آنها در افغانستان هم پایان خواهد رسید، این پیام را به مردم آمریکا داد که قصد دارد به یک دهه جنگ در خاورمیانه پایان دهد و توجه اش را به بازسازی درونی آمریکا معطوف کند.

تحلیلگر صهیونیست در پایان با اشاره به حضور مقامات بیش از 120 کشور دنیا در اجلاس غیرمتعهدها در تهران می نویسد : حداقل در دو ماه آینده توجهات همه در جهان به انتخابات آمریکا معطوف خواهد بود و این "نتانیاهو" است که در جهان منزوی شده و تنها کسی است که در حال حاضر صحبت از برنامه هسته ای ایران می کند.