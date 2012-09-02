استقبال چشمگیر دانشجویان از نخستین جشنواره ریحانه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ثابت گفت: آنچه که بیش از همه من و دیگر دستاندرکاران را شگفت زده کرد، استقبال دانشجویان در عرصههای هنری و صنایع دستی است که از اقصی نقاط کشور اقدام به ارسال آثار کردهاند و مشارکت خوب اساتید در بخشهای علمی و محتوایی بود که کمک زیادی به رشد جشنواره کرد که این امر شایان تقدیر است.
وی با اشاره به اینکه نخستین جشنواره ملی باعث شناسایی پتانسیلها و توانایی های بانوان میشود، افزود: باید سیاستگذاری و برنامهریزی صورت گیرد تا از این فرصتها به صورت سازمان یافته استفاده کرد و این تواناییها را هدایت کرد و با ارتباطگیری منسجم و متداوم باعث رشد و شکوفایی هر چه بهتر فعالیت و هنر بانوان در کشور باشیم.
داور بخش وبلاگنویسی نخستین جشنواره ریحانه اظهار داشت: امیدوارم این جشنواره بتواند قدمی موثر در تقویت خودباوری بانوان کشور برداشته و محمل مناسبی جهت ارایه توانمندیها و دستاوردهای بانوان دانشجوی میهن اسلامیمان شود.
ثابت در ادامه گفت: یکی از مهمترین دغدغههای مدیران وزارت علوم، فعالیتهای بانوان است. امیدوارم با برنامهریزی و تلاشهایی که دبیرخانه جشنواره با حمایت اساتید و صاحبنظران دانشگاهی در جهت بهتر و علمیتر برگزار شدن جشنواره انجام دادهاند، شاهد رویدادی شگرف در پایان جشنواره باشیم.
وی تاکید کرد: مهمتر از معرفی برگزیدگان، تداوم ارتباط با ایشان در جهت هدایت به سوی رشد و کمال است. رایزنیهایی با مراکز مختلف علمی و پژوهشی انجام گرفته است و از تجربیات اساتید دانشگاه در جهت پویایی و پایایی جشنواره استفاده به سزایی شده است.
داور بخش وبلاگنویسی نخستین جشنواره ریحانه در مورد آثار رسیده در بخش وبلاگنویسی افزود: از بین حدود 400 وبلاگی که در جشنواره ثبت نام کردهاند، پس از بررسی مقدماتی هیات انتخاب، 154 وبلاگ به بخش مسابقه راه یافتند.
ثابت درباره حمایت از آثار برگزیده اظهار داشت: مذاکراتی با مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی فضای مجازی در کشور است برای حمایت مادی و معنوی انجام گرفته است و در آینده نزدیک اخبار خوبی را برای برگزیدگان خواهیم داشت.
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