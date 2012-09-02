اقتدار امروز کشور مرهون خون شهدا است/ برگزاری مراسم باشکوه یادواره شهدا در قدس

الله بخش حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بزرگداشت یاد و نام شهدا وظیفه شرعی و انقلابی تمام ملت است و توجه مسئولین به پاسداشت آرمانهای متعالی امام راحل و شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، نشان از پایبندی به اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

این مسئول ادامه داد: در این راستا و به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای راه انقلاب، فرمانداری شهرستان قدس در نظر دارد با برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم یادواره شهدا، گامی موثر درجهت آشنایی و انس نسل جوان با اهداف و آرمانهای شهدای راه انقلاب، بردارد.

بازدید مسئولان شهرستان از خانواده معظم شهیدان همزمان با مراسم یادواره شهدا

وی عنوان کرد: به این منظور مقرر شده است همزمان با روز مراسم، فرماندار، مسئولان بنیاد شهید و سپاه، امام جمعه و سایر مسئولان شهرستان، به بازدید از خانواده معظم شهدا بپردازند.

حبیبی گفت: همچنین شهرداری شهر قدس موظف به دعوت از گروه تواشیح از میان هنرمندان شهر قدس، جهت اجرای برنامه طی مراسم شد و مجمع امور صنفی نیز موظف به تهیه تدارکات و امکانات لازم برای برگزاری یادواره از قبیل پذیرایی و ...شد.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری قدس بیان کرد: مقرر شده است اداره ارشاد اسلامی شهرستان قدس نیز طرح بنر، پوستر و دعوتنامه مراسم یادواره شهدا را تهیه و ارائه کند، همچنین این اداره با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، نمایشگاه عکس شهدا در محل دانشگاه برپا کند.

نصب پوستر یادواره شهدا در تاکسی ها و اتوبوسهای سطح شهر

این مسئول افزود: از دیگر اقدامات لازم در این زمینه می توان به نصب پوسترهای یادواره شهدا توسط تاکسیرانی و اتوبوسرانی در تاکسی ها و اتوبوسهای سطح شهر، تهیه لیست نام شهدای کارکنان ادارات و اصناف و کارگران توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قدس و دعوت از نمازگزاران برای حضور در مراسم از سوی امور مساجد و با هماهنگی ائمه جماعات سطح شهرستان اشاره کرد.

وی ادامه داد: انتخاب مجری و سخنران، هماهنگی با پایگاه های بسیج جهت حضور در مراسم و تهیه کلیپ دوران دفاع مقدس برای نمایش در مراس، توسط فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و دعوت از مسئولین ادارات و پرسنل آنها جهت شرکت در مراسم، ارسال پیامک جهت اعلام زمان برگزاری مراسم و همچنین هماهنگی در پوشش تصویری، عکس و تدوین فیلم یادواره از سوی فرمانداری نیز از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است مراسم یادواره شهدای شهرستان قدس در روز چهارشنبه پنجم مهرماه، همزمان با نماز مغرب و عشاء در محل مسجد جامع شهر قدس برگزار خواهد شد.

