17نفر از محکومین جرایم غیرعمد در ارومیه آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بعد از ظهر یکشنبه در مراسم آزادی زندانیان جرایم غیرعمد ارومیه گفت: حمایت از اشتغال زندانیان یکی از مهمترین فعالیتهایی است که باید مورد توجه مسئولان در استان قرار گیرد.

امامعلی بقایی اضافه کرد: در این صورت می توان زندانیان را در فعالیت های تخصصی که در آن مهارت دارند به کار گرفت و زمینه اشتغال مفید و به تبع آن تولید را فراهم کرد.

وی با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از این امر اظهار داشت: یکی از مهمترین نتایج ایجاد اشتغال برای زندانیان عدم وابستگی به نیروی کار خارج از زندان است که می تواند در کاهش هزینه ها مثمر ثمر باشد.

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه با تاکید بر پیروی از آموزه های دینی به افرد آزاد شده گفت: باید توجه ویژه ای به معنویات و بالاخص قران کریم داشته باشیم تا رستگاری حاصل شود.

مدیرکل زندانهای آذربایجان غربی نیز در این آیین افزود: مددجویانی که امروز از زندان آزاد می شوند باید عهد و پیمان ببندند و با خواندن میثاق نامه متعهد شوند که دوباره راه به زندان پیدا نکنند.

جبار باقری افزود: امید است روزی فرا رسد که تعداد زندانیان روز به روز کاهش یافته و به تبع آن شاهد کاهش جرم در جامعه نیز باشیم.