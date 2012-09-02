آثار و ارزشهای هشت سال دفاع مقدس ثبت و صیانت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم سید تاجی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری های آذربایجان غربی با عنوان اینکه آثار و ارزش های دفاع مقدس سرمایه های ازرشمند ملت ایران هستند اظهارداشت: رسانه ها در دوران هشت سال دفاع مقدس و دفاع جانانه ملت ایران از ارزش های انقلاب اسلامی، نقش بسزایی در تقویت روحیه استقامت ، پایداری و پیروزی های بزرگ رزمندگان اسلام داشتند.

وی با تاکید بر تداوم نقش مطبوعات و رسانه ها در ارتباط با ارزش های دفاع مقدس اضافه کرد: آنچه که تا کنون در ارتباط با خاطرات شهداء ، رزمندگان اسلام و جانباران ، جمع آوری و منتشر شده و از این به بعد نیز جمع آوری خواهد شد ، منابع و ماخذ ارزشمندی هستند که مورد استفاده بخش های مختلف جامعه و پژوهندگان قرار خواهد گرفت.

سید تاجی با تاکید بر انجام کارهای جامع و کامل در این ارتباط یاد آور شد: به هر میزان که گزارش ها، تحلیل ها مستند، مبسوط و مشروح و حاوی زوایای مختلف شهداء ، بخصوص شهدای برجسته و نخبه باشد به همان اندازه ارزش کار بیشتر و اثرگذار خواهد شد.

وی گفت: تا فرصت باقی است نشریات و رسانه ها باید در کنار دیگر بخش های مرتبط با جمع آوری آثار و خاطرات شهداء نسبت به ثبت و ضبط آثار شهداء اقدام کنند.

سید تاجی تاکید کرد: این آثار گنج های گرانبهایی هستند که امروز در اختیار ماست ، ما نیز باید آنها را به عنوان سرمایه های گرانقدر جامعه اسلامی به نسل های آینده منتقل کنیم.

وی اضافه کرد: در این تلاش باید حوادث به گونه ای که روی داده ثبت ضبط شوند، زیرا حوادث مربوط به هشت سال دفاع مقدس به حدی جذابیت دارند که نیازی به اغراق گویی ندارند و همچنین باید موضوعات و رویدادهایی که تا کنون به آنها پرداخته نشده مد نظر رسانه ها و نشریات باشد.

سید تاجی گفت: داستان ها و سوژه های زیادی در خانواده های شهداء وجود دارد که باید آنها را شناسایی و به شیوه های هنری آنها را ماندگار کنیم.

معاون مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل های جدید گفت: هفته دفاع مقدس فرصت خوبی است تا جامعه و نسل های جدید با استقامت و پایداری ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند.

حجت الاسلام محمد فتاحی نقش رسانه ها در انتقال ارزش های دفاع مقدس را مهم و اساسی عنوان کرد و اظهار داشت: مطبوعات باید بتوانند درس هایی که هشت سال دفاع مقدس برای ملت ایران داشت به نسل حاضر منتقل کنند.

وی یاد آور شد: دفاع مقدس دانشگاهی است که در آن رزمندگان اسلام و ملت ایران درس معرفت، ایثار، شجاعت، شهامت، از خود گذشتگی، بیداری و آگاهی آموخته اند.

حجت الاسلام فتاحی تاکید کرد: جامعه ایران باید باور کند که مسیر هشت سال دفاع مقدس همان مسیر رسیدن به خداست و در پیشگاه خداوند هیچ ارزشی بالاتر از دفاع از اسلام و ارزش های اسلامی نیست.

در این جلسه که تعدادی از مسئولان و مدیران مسوول نشریات و مطبوعات آذربایجان غربی حضور داشتند، اهمیت حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و راهکارهای حفظ و نگهداری آثار دفاع مقدس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.