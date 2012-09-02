نخست وزیر اسرائیل در قبال ایران ورشکسته و آشفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت صهیونیستی "اسرائیل تایمز" ، " شائول موفاز" رهبر "کادیما" بزرگترین حزب مخالف دولت رژیم صهیونیستی و معاون اسبق نخست وزیر این رژیم پس از دیدار با "نتانیاهو" گفت : نتانیاهو درخصوص ایران گیج ، پر استرس و نامتمرکز است.

موفاز افزود : به نظر می رسد او قدرت تصمیم گیری اش را از دست داده و به جای فکر کردن و تصمیم صحیح گرفتن به طور مرتب از یک جنگ قریب الوقوع سخن می گوید.

وفاز گفت : نتانیاهو ورشکسته شده است به طوری که اعتمادش به فرماندهان نظامی و امنیتی ، "اوباما" رئیس جمهور آمریکا و "شیمون پرز" رئیس جمهور را از دست داده است.