رزم نمایش با افلاکیان در کرمانشاه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه طی نشستی مطبوعاتی با خبرنگاران استان کرمانشاه از اجرای رزم نمایش با‌افلاکیان که از سوی هنرمندان بسیجی کرمانشاه با مدیریت بسیج هنرمندان در 24شهریور ماه سالجاری به مدت 2ماه خبر داد. سردار عظیمی هدف از اجرای این رزمایش را گسترش و معرفی هرچه بیشتر فرهنگ و ارزش‌های دوران دفاع مقدس و معرفی این فرهنگ به نسل حاضر و آینده را ذکر کرد و گفت: در راستای‌ معرفی و انتقال هرچه بهتر این فرهنگ، تمام تلاش خود را به کار بسته و خواهیم بست. وی خاطر نشان کرد: اجرای این رزم نمایش در سال گذشته از تاثیرگذاری بسیاری در بین آحاد مردم به خصوص نسل جوان بر خوردار بود و با استقبال بسیاری رو برو شد. وی ادامه داد: امید است با انتقال این ارزش‌ها، بتوانیم نسل جوان را که سرمایه‌های ارزشمند این مرزوبوم است با ارزش‌های و گنجینه‌های دوران دفاع مقدس آشنا‌تر نماییم. عظیمی بیشترین زمان اجرای رزم نمایش افلاکیان را در سال گذشته در استان خوزستان ذکر کرد و گفت: درآن زمان استان خوزستان میزبان کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی بود که اجرای این رزم نمایش دربین دانش آموزان دارای اثر‌گذاری فراونی بود. فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه اجرای رزم نمایش افلاکیان طی سالجاری صد در صد با توان بومی و در محل پادگان توحید درکرمانشاه ذکر و اظهار امیدواری کرد که فصل جدیدی در عرصه اقدامات فرهنگی در استان باشد. عظیمی پادگان توحید را که محل اجرای رزم نمایش با افلاکیان در کرمانشاه است را دارای ظرفیتی بالغ بر پنج هزار نفر دانست که امسال حدود 600 نفر دیگر به این ظرفیت اضافه شده وهمچنین ایجاد ظرفیتی بیش از 800 نفر دیگر نیزدر این پادگان در حال احداث است. در ادامه این جلسه عبدالرضا روضه‌ای مدیر اجرای رزم نمایش افلاکیان نیز در این خصوص گفت: این پروژه حول سه محور قبل، حال و بعد از زمان دوران دفاع مقدس مورد بحث قرار گرفته است و با توجه اینکه مردم کرمانشاه به طور کامل با مسئله جنگ در هشت سال دفاع مقدس در گیر بودند، در این راستا تلاش کردیم نقشی که مردم در زمان دوران دفاع مقدس داشتند به تصویر بکشیم تا برای نسل امروز و آینده ملموس‌تر باشد. وی تصریح کرد: در این رزم نمایش 12 نفر از هنرمندان به نام عرصه تئاتر و تلویزیون کشور و 98 نفر از هنرمندان بسیجی اعم از خواهران و برادران شرکت دارند. روضه ای یکی از تفاوت‌های این رزم نمایش را در استان کرمانشاه با دیگر استان‌های دیگر در این دانست که بیننده هنگام ورود ناظر صحنه بازسازی شده خط مقدم و شاخصه‌های جنایات رژیم بعثی است. وی همچنین به نقش مهم و اساسی زنان در دوران دفاع مقدی اشاره کرد و گفت: زنان این استان نقش ارزنده‌ای در دفاع مقدس داشتند که باید در انتقال این ارزش‌ها کوشا باشیم. وی افزود: در استان کرمانشاه بیش از 97 نفر جانباز بالای 70 درصد خانم داریم و بسیاری از شهیده‌ها در استان وجود دارد که تنها برای رضای حق تلاش کردند و رفتند.

کد مطلب 1687327