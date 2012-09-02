آغاز توزیع کتب درسی مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسط نظری در گیلان

ایوب نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به تمهید مقدمات کتاب درسی برای 370 هزار دانش آموز در استان اشاره کرد و افزود: کتابها از دو طریق کتابفروشی و مدارس در بین دانش آموزان توزیع می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه کتب مقطع راهنمایی و متوسطه از طریق کتابفروشی ‌های سطح استان از امروز آغاز شده است، اظهارداشت: امسال 70 کتابفروشی در شهرستان رشت و 300 کتابفروشی در سراسر استان کتب مورد نیازدانش آموزان را توزیع خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان به قیمت کتب درسی دانش‌ آموزان اشاره کرد و گفت: قیمت تمامی کتب درسی با توجه به قیمت موجود در پشت جلد دریافت می شود.

وی ادامه داد: کتابهای مقاطع ابتدایی، فنی و حرفه ای و... از طریق مدارس توزیع خواهد شد.