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۱۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۴۷

از امروز/

آغاز توزیع کتب درسی مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسط نظری در گیلان

آغاز توزیع کتب درسی مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسط نظری در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش گیلان به آغاز توزیع کتب درسی مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسط نظری از امروز در کتابفروشی های استان خبر داد.

ایوب نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به تمهید مقدمات کتاب درسی برای 370 هزار دانش آموز در استان اشاره کرد و افزود: کتابها از دو طریق کتابفروشی و مدارس در بین دانش آموزان توزیع می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه کتب مقطع راهنمایی و متوسطه از طریق کتابفروشی ‌های سطح استان از امروز آغاز شده است، اظهارداشت: امسال 70 کتابفروشی در شهرستان رشت و 300 کتابفروشی در سراسر استان کتب مورد نیازدانش آموزان را توزیع خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان به قیمت کتب درسی دانش‌ آموزان اشاره کرد و گفت: قیمت تمامی کتب درسی با توجه به قیمت موجود در پشت جلد دریافت می شود.

وی ادامه داد: کتابهای مقاطع ابتدایی، فنی و حرفه ای و... از طریق مدارس توزیع خواهد شد.

کد مطلب 1687342

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