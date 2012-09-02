گزارش تجارت خارجی 37 میلیارد دلاری ایران در 5 ماه ابتدای 91

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران با انتشار آمار تجارت خارجی کشور در بخش واردات و صادرات، اعلام کرد: آمار تجارت خارجی کشور در بخش واردات و صادرات در 5 ماهه نخست سال جاری به رقم 37 میلیارد و 617 میلیون دلار رسید.

بر پایه گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک، در این مدت 30 میلیون و 269 هزار تن کالا با احتساب میعانات گازی به ارزش 15 میلیارد و 727 میلیون دلار صادر و 15 میلیون و 774 هزار تن کالا به ارزش 21 میلیارد و 890 میلیون دلار وارد شده است.

این گزارش می‌افزاید: وزن و ارزش صادرات غیرنفتی به ترتیب 7.99 درصد، 11.78 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که واردات در این مدت به لحاظ وزنی 12.20 درصد افزایش اما از حیث ارزش 8.23 درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این مدت از مجموع صادرات غیرنفتی 3 میلیارد و 142میلیون دلار به میعانات گازی، 4 میلیارد و 621 میلیون دلار به محصولات پتروشیمی و 7 میلیارد و 964 میلیون دلار به سایر کالاها اختصاص داشت.

براساس این گزارش، هرچند که آمار صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در 5 ماهه نخست سال جاری کاهش داشته است اما صادرات سایر کالاها 23.17 درصد افزایش داشته است که 50.64 درصد از ارزش کل صادرات را در این مدت به خود اختصاص داد.

شمش از آهن و فولاد و غیرممزوج با 873 میلیون دلار، گندم سخت به غیر از گندم دامی با 872 میلیون دلار، کنجاله و سایر آخال‌های جامد از دانه سویا با 699 میلیون دلار، دانه ذرت دامی با 694 میلیون دلار و برنج نیمه‌ سفیدشده یا برنج کامل سفیدشده با 513 میلیون دلار 5 قلم عمده واردات در 5 ماهه سال جاری بوده‌اند.

از مجموع صادرات غیرنفتی 3 میلیارد و 651 میلیون دلار آن به 5 قلم فوق‌الذکر اختصاص داشت. بیشترین میزان واردات کالا در 5 ماهه سال‌ جاری از کشور امارات صورت گرفته است که به میزان 4 میلیارد و431 میلیون دلار بوده است.

پس از آن بیشترین میزان واردات از کشورهای چین با رقم 2 میلیارد و 936 میلیون دلار، ترکیه با 2 میلیارد و 178میلیون دلار، جمهوری کره با 1 میلیارد و 886 میلیون دلار و سوئیس با 1 میلیارد و 191میلیون دلار صورت گرفت.

پروپان مایع‌ شده با 540 میلیون دلار، پلی‌اتیلن گریدفیلم با 517 میلیون دلار و بوتان مایع شده با 453 میلیون دلار، 3 قلم عمده کالاهای صادراتی در 5 ماهه سال جاری بوده‌اند.

بیشترین میزان صادرات در 5 ماهه سال جاری به کشورهای عراق با 2 میلیارد و 416 میلیون دلار، چین با 2 میلیارد و 78 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 1 میلیارد و 592 میلیون دلار، افغانستان با 1 میلیارد و 115میلیون دلار و هند با 863 میلیون دلار بوده است. در مجموع 64 درصد از صادرات کشور به 5 کشور یادشده صورت گرفت.