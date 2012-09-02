لزوم تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، سعادتمند داوودی عصر امروز در نشست برنامه ریزی هفته دفاع مقدس اظهار داشت: ایثار و شهادت یکی از غنی ترین گنجینه های فرهنگ اسلامی و شیعی است که جلوه های اعجاب انگیز آن در طول سالهای انقلاب و دفاع مقدس به روشنی آشکار شد و شگرف ترین و عظیم ترین صحنه های از خود گذشتگی انسانها در آن تبلور یافت.

وی همچنین با اشاره به اینکه چنین گنج گران بها را نمی توان با نگرشهای سطحی کارآمد، انتقال و اشاعه داد، اظهارداشت: ضرورت توجه به فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین ترویج آن در جامعه و مشاهده آثار و کارکردهای مثبت آن در گروه داشتن باور عمیق و اندیشه بلند است و باید چنین تفکری را با ساز و کارهای مناسب بصورت عمیق در بین مردم نهادینه ساخت.

فرماندار بندر انزلی گفت: شناسایی راهها و اتخاذ شیوه هایی که بتواند این فرهنگ را به بهترین شکل ممکن در جامعه مطرح سازد به یقین نیازمند بررسی دقیق، همه جانبه و مستمر است.

وی تاکید کرد: دست اندرکاران این حوزه باید به این مسئله توجه جدی داشته باشند چرا که عمل به این وظیفه خطیر در نهایت به بیداری و آگاهی جامعه نسبت به مقوله ایثار و شهادت منجر خواهد شد.