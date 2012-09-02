سه اثر نمایش از سیستان و بلوچستان به جشنواره منطقه ای تئاتر ماه راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کیخایی اظهار داشت: 10 اثر از حوزه‌ هنری سیستان‌ و بلوچستان به دبیرخانه جشنواره ملی تئاتر ماه ارسال، که سه اثر نمایش در مرحله نخست داوری انتخاب شدند.

وی گفت: این سه اثر برای شرکت در جشنواره منطقه ‌ای تئاتر ماه که از تاریخ 23 تا 27 شهریور ماه سالجاری در مشهد برگزار می ‌شود، شرکت می‌ کنند.

وی افزود: حوزه‌ هنری سازمان تبلیغات اسلامی در راستای تحقق اهداف عالی خود، نهمین جشنواره سراسری تئاتر ماه را با شعار معنویت، اندیشه و هنر مهرماه امسال در تهران برگزار می ‌کند.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه‌ هنری سیستان و بلوچستان بیان داشت: پس از بازخوانی متون آثار ارسالی، سه اثر نمایش از استان در بخش های بزرگسال، تئاتر کودک و نوجوان و تئاتر خیابانی انتخاب شدند و به مرحله منطقه ‌ای راه یافتند.

وی گفت: در بخش بزرگسال، نمایش باد ـ خلاق عبور به کارگردانی علی جامی، بخش تئاتر کودک و نوجوان، اثر خاله ماهرخ به کارگردانی عباسعلی کیخایی و در بخش تئاتر خیابانی نمایش سیلی آبدار به کارگردانی پرویز باقری، آثار برگزیده در مرحله نخست هستند.

وی افزود: آثار پس از انتخاب در مرحله منطقه ‌ای، به مرحله نهایی جشنواره تئاتر سراسری ماه که در مهرماه امسال در تهران برگزار می‌ شود، راه می ‌یابند.