بروز گرد و خاک در جنوب غرب کشور

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی درسه روز آینده برای سواحل جنوبی دریای خزر، شمال غرب و ارتفاعات البرز ابرناکی، بارش باران، وزش باد و کاهش دما و در پاره ای نقاط رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود گفت: شدت بارش ها امروز و برای سواحل جنوبی دریای خزر و استان آذربایجان غربی خواهد بود.

امیدوار اظهار داشت: از روز سه شنبه به تدریج از سمت شمال غرب کشور شاهد کاهش ابرناکی و قطع بارندگی خواهیم بود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه دریای خزر و روز یکشنبه خلیج فارس مواج است.

وی افزود: در 24 ساعت آینده در جنوب غرب کشور و در روز های دوشنبه و سه شنبه در مناطق شرق و جنوب شرق و احتمالاً شمال شرق کشور نیز در پاره ای نقاط وزش باد به همراه گرد و خاک دور از انتظار نیست.

امیدوار یادآور شد: فردا آسمان تهران قسمتی ابری گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد و در ارتفاعات بارش پراکنده است.