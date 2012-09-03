حضور قم با 40 طرح در سومین نمایشگاه و جشنواره ملی علم تا عمل

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محرری با اشاره به اینکه اطلاع رسانی و نمایش طرح‌های فناورانه برگزیده استان قم، به جامعه علمی و تعامل با فرهیختگان کشور بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد، گفت: استان قم 40 طرح از مجموع 88 طرح ثبت شده در دبیرخانه مرکزی را در این جشنواره به نمایش خواهد گذاشت.



وی با بیان اینکه سال گذشته 76 طرح استان به طور رسمی در دبیرخانه مرکزی ثبت شده بود، گفت: در سال جاری و با ثبت 88 طرح استان در دبیرخانه مرکزی، تعداد طرح های ثبت شده به میزان 12 درصد رشد داشته است.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم هدف اصلی این جشنواره را ارج نهادن به مقام شامخ فناوران و نوآوران برتر در عرصه ملی از طریق شناسایی و معرفی دستاوردهای برتر فناورانه و در آستانه تجاری در زمینه های مختلف بیان کرد و گفت با برگزاری این جشنواره محیطی برای آشنایی و تفاهم میان عرضه کنندگان فناوری، نهادهای استفاده کننده از فناوری، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان عرصه تجاری سازی ایجاد می شود.



محرری در پایان ضمن دعوت از کلیه فناوران، نوآوران و مخترعین استان و همچنین همه مدیران استان جهت بازدید از نمایشگاه و جشنواره علم تا عمل اظهار امیدواری کرد در سال های آینده شاهد رشد چشمگیری در حوزه علم و فناوری باشیم.



شایان ذکر است افتتاحیه جشنواره ملی علم تا عمل و نمایشگاه طرح های فناورانه برگزیده استانها روز دوشنبه 13 شهریور و اختتامیه آن 16 شهریور می‌باشد که در این ایام علاقمندان می‌توانند از ساعات 9 الی 19 در مصلی بزرگ تهران شاهد دستاوردهای علمی و فناورانه کشور باشند.