مهرداد شیروانی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن با تاکید بر اینکه دیدار امروز بیشتر از ایران برای کره جنوبی مهم بود، اظهارداشت: کره به خاطر شرایطش در جدول رده بندی به امتیاز این بازی نیاز زیادی داشت از طرفی ما هم نمی‏خواستیم با از دست دادن این بازی شرایط و موقعیت خود را متزلزل کنیم. به همین دلیل رقابت امروز خیلی نزدیک دنبال شد.

وی تصریح کرد: روی نقاط ضعف کره‌ای‎ها اشراف کامل داشتیم و خوب می‎دانستیم که آنها در نیمه دوم بازی با کاهش آمادگی بدنی مواجه شده و در مجموع کم می‎آورند. به همین دلیل بیشتر توان خود را برای نیمه دوم حفظ کردیم و در این نیمه برتری‎مان را ثابت کردیم.

مربی تیم گلبال ایران با بیان اینکه با امتیاز پیروزی برابرکره جنوبی موقعیت خود را در صدرجدول رده‎بندی حفظ کردیم، خاطرنشان کرد: روز دوشنبه آخرین دیدار خود درمرحله مقدماتی را مقابل الجزایر برگزار می‌کنیم. در صورتیکه این بازی را هم با برد پشت سر بگذاریم صدرنشین خواهیم شد و به عنوان تیم نخست به مرحله یک چهارم صعود می‌کنیم.

شیروانی تاکید کرد: برای شناخت بیشتر از وضعیت تیم گلبال الجزایر، امروز دیدار این تیم برابر کانادا را از نزدیک تماشا می‌کنم تا بتوانم با آنالیز آن اطلاعات بهتری به بازیکنان منتقل کنم.

وی با بیان اینکه هر دوازده تیم شرکت کننده در رقابت‎های گلبال بازی‎های پارالمپیک با آمادگی کامل در مسابقات شرکت کرده‌اند، گفت: همه تیم‎ها کار کرده هستند. البته آمادگی تیم ایران به خاطر محدودیت استفاده از نفرات و محدودیت زمانی که برای تمرین داشت، به اندازه دیگر تیم‌ها نیست با این حال می‌خواهیم الجزایر را هم شکست دهیم تا به عنوان صدرنشین به مرحله یک چهارم صعود کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز چهارم بازی‌های پارالمپیک امروز تیم گلبال ایران در مصاف با کره جنوبی به برتری 4 بر 3 دست یافت. تیم گلبال ایران که در گروه B قرار دارد در دیدارهای اول و دوم خود به ترتیب چین و کانادا را شکست داد و شنبه شب هم در مصاف با بلژیک متحمل شکست شد.