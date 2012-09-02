مراحل آماده سازی تیم ملی فوتسال آغاز شد/ حضور ترابیان و تمرین کفاشیان!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال کشورمان که مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 را در آبان ماه در پیش رو دارد از امروز مراحل آماده سازی خود را دنبال کرد. 17 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم فوتسال از ساعت 17 و 30 دقیقه در سالن سرپوشیده کمپ تیم های ملی گرد هم آمدند و پس از 15 دقیقه شنیدن نقطه نظرات عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال و علی صانعی سرمربی تیم ملی تمرینات خود را آغاز کردند.

در بخش ابتدایی تمرین که 4 - 5 دقیقه به طول انجامید بازیکنان به گرم کردن بدنهای خود زیر نظر مربی پرداختند که از طرف ای اف سی معرفی شده بود تا فیلم تمرینات ملی پوشان فوتبال ایران را برای تدریس در کلاسهای پیشرفته مربیگری تهیه کند.

بعد از این بخش تمرین بازیکنان در دو گروه سفید و سرمه ای به بازی فوتسال پرداختند. در خاتمه ملی پوشان به 4 گروه تقسیم شده و در زمانهای مختلف فوتسال بازی کردند. در این بین علی صانعی نقطه نظرات فنی را به بازیکنان گوشزد کرد.

تیم ملی فوتسال کشورمان به هفته پایانی شهریورماه طی دو دیدار دوستانه که در اصفهان برگزار می شود به مصاف تیم ملی فوتسال روسیه می رود.

در تمرین امروز مسعود دانشور و محمد کشاورز زودتر از دیگر بازیکنان به تمرینات خود خاتمه دادند. کشاورز ظاهرا دچار سرماخوردگی شده و با صلاحدید صانعی زودتر تمریناتش را تمام کرد. دانشور نیز با نظر کادر فنی زودتر از دیگر بازیکنان به تمرینات خود خاتمه داد چرا که به صورت کامل از بند مصدومیت رهایی پیدا نکرده است.

تمرینات تیم ملی فوتسال در حالی در سالن سرپوشیده کمپ تیم های ملی برگزار شد که علی کفاشیان به همراه جمعی از دوستانش برای تمرینات بدنسازی در سالن وزنه کمپ تیم های ملی حضور یافت.