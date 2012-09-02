رئیسی مطرح کرد:
برنامههای محتوا محور و هدفمند تبلیغات اسلامی برای مقابله با جنگ نرم
دشتستان- خبرگزاری مهر: مسئول پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر از تدوین برنامههای محتوامحور و هدفمند تبلیغات اسلامی برای مقابله با جنگ نرم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مسئولین ادارات و نهادهای فرهنگی شهرستان دشتستان با تبیین سیاستهای فرهنگی و دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان در زمینه برنامههای آموزشی و پژوهشی اظهار داشت: در سال 91 برنامههای آموزشی و پژوهشی متنوع و تاثیرگذاری برای استان پیشبینی شده که اجرای آنها میتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای استان در زمینه فعالیتهای مذکور باشد.مسئول پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به جنگ نرم دشمنان علیه جمهوری اسلامی افزود: در عصر ارتباطات و رسانههای دیجیتال و با وجود این همه شبکه ماهوارهای و سایت اینترنتی، به نظر میرسد نتوان سد محکم و دژ استوار غیرقابل نفوذی برای عدم ورود اطلاعات برنامهریزی شده دشمنان به ذهن نسل امروز ایجاد کرد؛ لذا بر همین اساس بهترین راهکار این است که با توسعه آموزشهای دینی، تعمیق باورهای اسلامی و همچنین ترویج اندیشه و تفکرات شیعی بکوشیم تا نسل امروز را در مقابل هجمههای فرهنگی دشمن واکسینه کنیم.وی اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسلامی برنامه گستردهای برای مقابله با تهدیدات نرم دارد و برنامههای این سازمان محتوامحور و هدفمند تدوین شدهاند.رئیسی یادآور شد: حمایت از پژوهشگران علوم دینی و تقویت تحقیقات اسلامی و قرآنی در دستور کار این سازمان قرار دارد و انتظار داریم محققان علوم دینی همکاری کنند.وی بیان کرد: بدون تردید برای مقابله با جنگ نرم دشمن نیازمند استراتژی قوی و برنامهریزی کارآمد هستیم و همه باید در این مسیر اهتمام ورزند.
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