کنسرت پژوهشی موسیقی مقامی کردی برگزار شد.

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: کنسرت پژوهشی موسیقی مقامی به همت حوزه هنری کرمانشاه در شهریور ماه و با اجرای استاد برجسته و تنبورنواز شهر علی اکبر مرادی و با حضور جمع کثیری از علاقمندان موسیقی نواحی در تالار مهر حوزه هنری کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسؤول واحد موسیقی حوزه هنری کرمانشاه کنسرت موسیقی کردی با رویکرد پژوهشی را از برنامه های این واحد اعلام کرد و گفت: در این برنامه هدف اصلی ارتقاء سطح کیفی و دانش هنرجویان این رشته در راستای خلق آثاری فاخر و ارزشمند است.عبدالرضا تنهایی افزود: حضور بزرگان موسیقی و به اجرا گذاشتن حاصل سالها تلاش این عزیزان می تواند راهگشای هنرمندان جوان باشد که بتوانند با پشتوانۀ علمی موسیقی ارزشی را هرچه بیشتر ادامه و به مخاطب خویش ارائه دهند.وی ادامه داد: موسیقی مقامی این دیار از درونمایه های ارزشمندی برخوردار است که می توان در آن فرهنگ های مردم این منطقه را از آن دریافت نمود.