به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله اصغری اظهار داشت: مبارزه با مواد مخدر نیازمند فرهنگسازی، برنامه‌ای همه جانبه و عزمی راسخ است و یکی از مهمترین تهدیدهایی که جامعه را مورد هدف قرار داده مساله مواد مخدر است که برای مقابله با این پدیده شوم تنها مبارزه فیزیکی جوابگو نخواهد بود و برای ایمن‌سازی جامعه و مهار اعتیاد باید یک مبارزه همه جانبه وجود داشته باشد.وی در خصوص جایگاه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: شورای هماهنگی شهرستان‌ها از دستگاه‌های کلیدی در حوزه‌های مقابله، فرهنگسازی و درمان تشکیل شده که می‌توانند در امر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر بسیار اثرگذار و کارساز باشند.این مسئول با ذکر این مطلب که مبارزه با مواد مخدر نیازمند برنامه ریزی جامع و فراگیر است عنوان کرد: تردیدی نیست که عمده ترین برنامه برای تحقق این امر پیشگیری است که آموزش، ایجاد اشتغال، برنامه های تفریحی و سرگرمی برای جوانان و به کارگیری مجموعه مداخلات هدفمند و مؤثر برای کاهش بروز اعتیاد از ابعاد گوناگون این امر است.برقراری امنیت پایدار در اولویت برنامه های اجرایی قدس استفرماندار شهرستان قدس با تاکید بر برقراری امنیت پایدار در سطح شهرستان اظهار داشت: با ملحق شدن شهرستانهای قدس و شهریار به حوزه امنیتی استان تهران، امنیت بیشتری در این مناطق برقرار شده است و استقرار دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب در شهرستان نیز نقش مهمی در پیشگیری و رسیدگی سریعتر به جرائم و برخورد با متخلفان دارد.وی با اشاره به تشدید برخوردها با اخلال گران امنیت اجتماعی گفت: اجازه داده نخواهد شد عده ای با راه اندازی نزاع های دسته جمعی و قومیتی، امنیت عمومی را بر هم بریزند و باعث تشویش اذهان عمومی شوند و در این زمینه نیز تاکنون اقدامات بسیاری در سطح شهرستان انجام گرفته است که بخشی از آن نتیجه همکاری مردم با نیروهای انتظامی است.آموزش خواهران بسیجی برای اطفای حریقتعداد هزار و 227 نفر از خواهران بسیجی در اردوگاه قدس تحت آموزش و نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی قرار گرفتند که این کلاسهای آموزشی به صورت تئوری وعملی و به مدت دو ساعت آموزش در سه روز متوالی توسط مربیان آموزشی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار برگزار شد.اتمام طرح ملی شناسایی حافظان قرآن کریم در شهریاراداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهریار آزمون شناسایی حافظان قرآن کریم را در آستان مقدس امام زاده اسماعیل برگزار کرد که این مراسم با حضور اساتید کشوری از جمله آقایان فولادیان، معتز آقایی، ابوالقاسمی، بهرامی وخانمها احمدی، حاج علی، آقایی، شیرازی، اسماعیلی و تقی زاده، با شرکت بیش از چهارصد نفر از حافظان کلام الله مجید به پایان رسید.آغاز اصلاح شبکه آب در محمد آباد شهریارمدیراموراجرایی طرحهای تامین و توزیع آب شهری شرکت آب وفاضلاب شهرها وشهرک های غرب استان تهران اظهار داشت: طی بررسی های بعمل آمده و براساس آمارهای موجود، به دلیل بروز شکستگی های متعدد، کمبود وافت فشار آب، جلوگیری از هدر رفت آب و به منظور ارائه خدمات مطلوب آبرسانی به شهروندان، طرح اصلاح شبکه در دستور کار قرار گرفت.افشین معصومی گفت: شرکت آب وفاضلاب در ارائه خدمات مناسب به مردم، اجرای این طرح را در دستور کار خود قرار داد و نسبت به اصلاح و بازسازی شبکه در کوچه های نشاط ، ظفر و … اقدام کرد که این طرح به طول 700 متر و با سایز 160 و 110 پلی اتیلن در منطقه محمدآباد شهریار اجرا و هزینه اجرایی آن نیز از محل اعتبارات جاری تامین خواهد شد.خرید ماشین آلات جدید در سازمان خدمات موتوری اسلامشهربه منظور بهبود خدمات رسانی به شهروندان، بزودی ماشین آلات جدید خدمات شهری توسط سازمان موتوری شهرداری خریداری خواهد شد که این ماشین آلات شامل: دو دستگاه باغشو(سطل زباله شو)، یک دستگاه جدول شو، پنج دستگاه کامیون کشنده و پنج دستگاه سیمی ترلر خواهد بود.تحول در جمع آوری و بایگانی اسناد املاک شهرداری رباط کریممسئول املاک شهرداری رباط کریم اظهار داشت: در راستای دسترسی آسان به سوابق اسناد مالکیت واگذاری شده به شهرداری و جلوگیری از مشکلات آتی، بایگانی و طبقه بندی اسناد با سیستم جدید و همچنین نصب تابلو در محل اراضی متعلق به شهرداری، تحولی در جمع آوری و بایگانی اسناد املاک شهرداری رباط کریم صورت گرفت.جهانی گفت: این اقدام به منظور جلوگیری از هرگونه تصرفات و تعرضات غیر قانونی و احتمالی اشخاص ثالث بر روی اراضی متعلق به این شهرداری و موارد مشابه دیگر صورت پذیرفته است.وی ضمن درخواست از کسانی که قصد خرید اراضی در شهر دارند عنوان کرد: شهروندان با مراجعه به شهرداری واخذ استعلام لازم در خصوص کاربری اراضی از خرید هر گونه اراضی قول نامه ای و فاقد تفکیک قانونی خودداری کنند.

