معرفی و رونمایی ازدستگاه اطفاء حریق آذرخش

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت سازنده سیستم آذرخش گفت: از مزیت های و ویژگی این سیستم نسبت به نوع مشابه خارجی آن قیمت بسیار مناسب ( یک هفتم قیمت دستگاه خارجی ) سرعت عمل بالا، سبک بودن، قدرت پرتاب آب حداکثر 30 متر است.مجید رضایی افزود: این دستگاه مناسب برای نصب روی خودروهای پیکاب و وانت نیسان طراحی شده و به ثبت اداره مخترعین کشور نیز رسیده است.وی تاکید کرد: این اقدام در راستای تحقق شعار مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت ازکار وسرمایه ایرانی و به منظور جلوگیری از خروج ارز و سرمایه از کشور صورت گرفته است.وی درپایان ازمهندس سلیمانی مدیرکل ومجموعه کارکنان اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان که این شرکت را در تکمیل و معرفی سیستم فوق یاری کرده‌اند تقدیر وتشکر بعمل آورد وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر مقدمات تولید انبوه سیستم آذرخش فراهم شده وشرکت آمادگی خود را جهت عقد قرارداد با سایر ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها وسازمان‌های متقاضی اعلام می‌دارد.مدیر کل منابع طبیعی استان کرمانشاه نیز در این ارتباط گفت: باتوجه به وسعت عرصه‌های منابع طبیعی استان، به‌منظور کاهش سطح عرصه‌های مورد حریق و دسترسی سریع به محل‌های آتش‌سوزی با توجه به میزان بهای تمام شده دستگاه نسبت به مشابه خارجی و وجود پشتیبانی خوب (تهیه لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز دستگاه ) خرید این سیستم و تجهیز ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها و یگان حفاظت به این دستگاه می‌تواند باصرفه و‌ بسیار مفید وارزشمند باشد.وی اظهار امیدواری کرد که مدیران ارشد سازمان جنگلها و مراتع کشور درخصوص حمایت از این ابتکار و نوآوری استقبال نموده وتمهیدات لازم را بعمل آورند.

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