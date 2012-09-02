تایید کشف چاه نفت در یزد/ راه اندازی 5 جایگاه CNG تا پایان سال در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرازمند در نشست مشترک معاون استاندار یزد و مدیران عامل شرکتهای گاز و پخش فرآورده های نفتی استان یزد با خبرنگاران اظهار داشت: چندی پیش خبری در مورد کشف چاه نفت در یزد داده شد که کشف این چاه را تایید می کنم.وی با بیان اینکه اطلاعات این چاه در دست بررسی است، اطلاعات بیشتری از این چاه به خبرنگاران ارائه نداد.فرازمند در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی پنج جایگاه CNG در استان یزد تا پایان سال جاری خبر داد.وی افزود: نیازسنجی در مناطق مختلف انجام شده و با توجه به ظرفیت استان یزد و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت، ایجاد این جایگاه ها ضروری است.تعطیلی سه جایگاه CNG در یزدفرازمند با بیان اینکه هزینه راه اندازی هر جایگاه CNG در استان یزد بالغ بر دو میلیارد تومان است، گفت: این جایگاه با مشارکت شهرداری، شرکت گاز، بخش خصوصی و شرکت پخش فرآورده های نفتی راه اندازی می شود.وی با بیان اینکه هم اکنون 42 جایگاه CNG در استان یزد فعالیت می کنند، افزود: سه باب از این جایگاه ها در حال حاضر تعطیل هستند که علت تعطیلی آنها اختلافات مالی با شرکت گاز و مشکلات فنی است.روستاها نگران سوخت زمستانی نباشند/ ذخیره سازی به اندازه کافی انجام شده استفرازمند در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد سوخت رسانی به روستاهای فاقد گاز در فصل های پاییز و زمستان عنوان کرد: تلاش شده تا در روستاهای صعب العبور قبل از رسیدن فصل سرما کار ذخیره سازی سوخت در روستاها انجام شود.وی افزود: سوخت به اندازه نیاز روستاییان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: کل فرآورده‌های نفتی توزیع شده در استان یزد طی سال 89، بالغ بر 2 میلیون و 342 میلیون لیتر بوده که این میزان سه درصد از کل فرآورده‌های توزیع شده در سطح کشور را شامل می‌شود.سرانه مصرف بنزین در یزد در سال 89 حدود 411 لیتروی با بیان اینکه سرانه مصرف بنزین هر فرد یزدی در سال 89 حدود 411 لیتر بوده است، افزود: 1.9 درصد بنزین کشور در یزد مصرف می‌شود.فرازمند ادامه داد: یزد به لحاظ سرانه مصرف بنزین نیز در کشور رتبه دوم را به خود اختصاص داده و از استان‌های پرمصرف به شمار می‌رود.وی سرانه مصرف نفت گاز در همین مدت را نیز هزار و 29 لیتر اعلام کرد و اظهار داشت: یزد در زمینه مصرف این فرآورده رتبه نخست را در کشور داشته است.مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان یزد همچنین میزان سرانه مصرف نفت سفید هر فرد یزدی در سال 89 را نیز 96 لیتر و نفت کوره را 3.7 لیتر اعلام کرد.

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