رتبه های برتر کنکور سراسری در قزوین تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تقدیر تعدادی از رتبه های برتر کنکور سراسری سال 91 که عضو کتابخانه امام خمینی (ره) نیز بودند عصر یکشنبه در سالن اجتماعات این کتابخانه برگزار شد.در این مراسم که با همکاری موسسه گزینه درست و شرکت 250 نفر از شرکت کنندگان در کنکور برگزارشد معاون دوره متوسطه آموزش و پرورش استان قزوین گفت: خوشبختانه دانش آموزان قزوینی حضور موفقی در کنکور سال 91 داشته اند.سعید پایروند اظهارداشت: ظرفیت علمی خوبی بین نوجوانان و جوانان قزوینی وجود دارد که در صورت پشتکار و حمایت هرچه بیشتر خانواده ها شاهد درخشش هرچه بیشتر آن ها در عرصه های علمی و فرهنگی کشور خواهیم بود.وی ضمن ارائه گزارشی از میزان درصد قبولی کنکور در استان های مختلف کشور اضافه کرد: تعامل دبیرستان ها با آموزش و پرورش در راستای ارتقاء برنامه های آموزشی و فرهنگی نقش موثری در افزایش کمی و کیفی موفقیت دانش آموزان در کنکور دانشگاه خواهد داشت.پایروند در پایان یادآورشد: تشویق جوانان به مطالعه مفید و برنامه ریزی برای ایجاد رقابت سالم و سازنده بین نوجوانان از جمله اموری است که با حمایت و همکاری هرچه بیشتر مسئولان استانی به ویژه مسئولان فرهنگی در دستیابی به آن موفق خواهیم شد.مسئول کتابخانه امام خمینی (ره) قزوین نیز در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این جلسه تقدیر از نوجوانانی است که با پشتکار موفق به کسب رتبه های خوب در کنکور سال 91 شده و همچنین ایجاد انگیزه تلاش و رقابت بین سایر اعضای کتابخانه است.بتول نوروزی افزود: همچنین امیدواریم با برگزاری این جلسات والدین با نحوه برنامه ریزی صحیح برای مطالعه دانش اموزان آشنا شده و آن ها را به سمت مطالعه مفید و کتابخوانی سوق دهند.وی تاکید کرد: کتابخانه به عنوان مکانی فرهنگی، مناسب ترین مکان برای مطالعه و پژوهش های علمی نوجوانان و جوانان و ایجاد حس رقابت بین آن هاست و با توجه به ظرفیت هایی که دارد می تواند موجب ارتقاء فرهنگی جامعه شود.نوروزی خاطرنشان کرد: کتابخانه امام خمینی (ره) قزوین در راستای افزایش کیفی خدمات رسانی به مراجعه کنندگان برنامه های مختلفی را از ابتدای سال جاری تاکنون اجرا کرده که برگزاری جلسه ای با موضوع تاثیر ورزش بر ارتقاء بازدهی تحصیلی از جمله این برنامه هاست که روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود.در پایان به برگزیدگان کنکور لوح تقدیر اهداء شد.

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