تحریمهای اقتصادی دشمنان علیه ایران کارساز نیست/ لزوم تقویت جبهه تولید

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی الله عظمتی عصر امروز در جمع مدیران این شهرستان بر ضرورت حمایت از تولیدات داخلی و همچنین خرید و استفاده محصولات ایرانی تاکید کرد و افزود: تک تک آحاد مردم و مسئولان وظیفه دارند که با مصرف درست و مصرف کالاهای ایرانی در راستای منویات رهبر عزیز و فرزانه انقلاب حرکت کنند.

وی تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را موجب ناکامی دشمنان از تحریم ایران اسلامی عنوان کرد و اظهارداشت:‌ تحریمهای دشمنان علیه ایران به فرصتی برای خودکفایی و شکوفایی نظام مقدس جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

فرماندار رشت به طرح اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: این طرح انگیزه فعالان اقتصادی، تولیدی و صنعتی برای بالنده تر شدن این حوزه را بیش از پیش افزایش داده است.

وی افزود: ایران با محوریت ولایت فقیه و تبعیت محض از رهبرمعظم انقلاب اسلامی برای افزایش اقتدار و عزت خود در دنیا حرکت می کند که برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها در تهران نمونه بارز آن در عرصه سیاسی و دیپلماسی است.

عظمتی تصریح کرد: مدیریت اقتصاد مقاومتی تقویت جبهه تولید و مصرف بهینه است که در این دو جبهه نقش مردم و مسئولان نقش بی ‌بدیل و حائز اهمیت است.

وی یادآورشد: ملت ایران همانگونه که جنگ هشت ساله را با تکیه بر خداوند و اراده آهنین جوانان این مرز و بوم اداره و مدیریت کردند این بار نیز در میدان اقتصاد مقاومتی عرصه را بر دشمن تنگ و صلابت نظام اسلامی را به نمایش می‌ گذارند.