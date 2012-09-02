مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر استثنایی کشور در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات با توجه به نیازهای ویژه ذهنی در پنج گروه رشته ورزشی، تا 14 شهریور ماه جاری

به میزبانی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین برگزار می شود.



دانش آموزان شرکت کننده در این مسابقات در رشته های دو و میدانی، گویرانی و تنیس روی میز (دو و میدانی پیش حرفه ای، دو و میدانی متوسطه حرفه ای، دو و میدانی سندرم داون، گویرانی سندرم داون، تنیس روی میز کم توان ذهنی ) به رقابت می پردازند.



در این دوره از مسابقات، دانش آموزان 30 استان کشور در سالن ورزشی تربیت معلم شهید رجایی و ورزشگاه معلم قزوین با یکدیگر رقابت می کنند.