نزول 42 میلی متر باران در نوشهر/ کاهش محسوس دمای مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، کیان خدیور افزود: در این مدت پل سفید 38 میلی متر، آلاشت 35.5 میلی متر، بابلسر 31.4 میلی متر و کیاسر 21.5 میلی متر باران بارید.



وی اظهار داشت: در این مدت در شهرهای امیر آباد بهشهر و دشت 10 میلی متر و گلوگاه و ساری یک میلی متر باران به ثبت رسیده است.



خدیور با اشاره به تقویت جریانات مرطوب شمالی بر روی سواحل جنوبی دریای خزر، بیان داشت: اهالی استان و مسافران در این مدت شاهد رگبار باران، رعد و برق، وزش باد و مواج شدن دریای خزر بودند.



وی با اشاره به کاهش دمای هوای این استان در این مدت اضافه کرد: مازندرانی ها در این مدت شاهد کاهش دمای بین هفت تا هشت درجه ای بودند.



خدیور، وضعیت جوی امروز را ابری، همراه با باران، وزش باد، کاهش دما و رعد و برق پراکنده اعلام کرد و افزود: شهروندان فرداشاهد ادامه بارش هستند اما از شدت بارش در مناطق مختلف استان کاسته می شود.



وی اضافه کرد: وضعیت امروز دریای مازندران نسبتا مواج و طوفانی، سرعت باد 3 تا 8 و گاهی اوقات تا 13 متر بر ثانیه و سمت باد شمال غربی تا جنوب غرب خواهد بود.



رئیس اداره پیش بینی ه‍و‌اش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ م‍‍ازن‍در‌ان گفت: بیشینه دمای هـوای امروز ساری با شش درجه کاهش نسبت به روز گذشته به 27 درجه سانتیگراد و کمینه دمای هوای امشب ساری با سه درجه کاهش نسبت به شب گذشته به 21 درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.