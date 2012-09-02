تاثیر مدال نقره رستمی در جایگاه کاروان ایران/ یک پله سقوط کردیم!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، ششمین مدال کاروان ورزش ایران در چهاردهمین دوره بازی‎های پارالمپیک لندن عصر امروز یکشنبه توسط روح الله رستمی در رقابت‏های وزنه برداری دسته 5/67 کیلوگرم به دست آمد. این دومین مدال کاروان ایران در روز چهارم بازی‎های پارالمپیک بود.

مهرداد کرم‎زاده اولین ورزشکار ایران بود که در روز چهارم بازی‎های پارالمپیک و پیش از روح الله رستمی صاحب مدال نقره رقابت‎های پرتاب دیسک شد اما با وجود کسب این دو مدال نقره که مجموع مدال های ایران را به 6 مدال رساند، جایگاه کاروان ایران در جدول توزیع مدالها بهبود پیدا نکرد و حتی یک رده سقوط هم کرد.

کاروان "دلوار" که در پایان سومین روز بازی‌های پارالمپیک جایگاه سیزدهم رابه خود اختصاص داده بود پس از مدال آوری در رقابت های پرتاب دیسک به طور مشترک با کره جنوبی در این رده باقی ماند. مدال روح الله رستمی هم در حالی برای کاروان ورزشکاران جانبازان و معلولان ایران به ثبت رسید که به خاطر مدال آوری ورزشکاران دیگر کشورها در جدول توزیع مدال ها یک رده سقوط کرده است.

در حال حاضر کاروان ورزش ایران که با نام دلوار در بازی های پارالمپیک شرکت کرده است در میان 163 کشور شرکت کننده در این بازی‎ها با مجموع 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و یک مدال برنز بالاتر از کره جنوبی (رده پانزدهم) در رده چهاردهم قرار دارد و بعد از چین دومین کشور آسیایی برتر در این جدول محسوب می‎شود.

ساره جوانمردی (مدال برنز رقابت‎های تفنگ بادی 10 متر بانوان، جلیل باقری (مدال طلای پرتاب وزنه)، محسن کائیدی (مدال طلای پرتاب نیزه) و نادر مرادی (مدال طلای وزنه برداری) ورزشکارانی بودند که پیش از مهرداد کرم زاده (پرتاب دیسک) و روح الله رستمی (وزنه برداری) صاحب مدال شده بودند.

در جدول توزیع مدال ها چین (27 مدال طلا، 16 نقره و 23 برنز) همچنان صدرنشین است و بریتانیا و استرالیا در رده های دوم و سوم قرار دارند.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.