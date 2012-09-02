فرآیند تبدیل موسسه مالی و اعتباری مهر به بانک نیازمند الزامات قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صفر لکی در نشست خبری بعد از ظهر یکشنبه از برگزاری دومین همایش بانکداری اسلامی خبر داد و افزود: دستاوردهایی که از این همایش حاصل شود در جهت تحقق اهداف بانکداری اسلامی به کار گرفته خواهد شد.
وی یاد آور شد: به همت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نیمه دوم شهریور هفته ای در گرامیداشت بانکداری اسلامی برگزار میشود.
وی تصریح کرد: دراین هفته نگاهها در حوزه نظری و عملکردی در خصوص بانکداری است وکلیه موسسات اقداماتی را که در این زمینه داشته اند ارائه می دهند.
سخنگوی موسسه مالی واعتباری مهرافزود: این موسسه از موسسات پیشرو در بانکداری اسلامی است و همایش بانکداری اسلامی را با حضور صاحب نظران برگزار می کند.
صفر لکی در خصوص اهداف این همایش گفت : بیان جایگاه واهمیت بانکداری اسلامی و دستاوردهای بسیار آن در جهت تحقق بانکداری اسلامی از اهداف همایش بانکداری اسلامی است.
وی در رابطه به تبدیل این موسسه به بانک گفت: تبدیل موسسه مالی واعتباری مهر به بانک فرآیندی است که نیاز به الزاماتی دارد وما در مسیر اجرای ملزومات قانونی آن هستیم وصدور مجوز در اختیار بانک مرکزی است.
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