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۱۲ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۳۳

باقری اعلام کرد:

روش ترمیم آسفالت در ساری صحیح نیست

روش ترمیم آسفالت در ساری صحیح نیست

ساری – خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر ساری گفت: روش لکه گیری آسفالت در سطح شهر صحیح نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال باقری شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت: بحث آسفالتی که توسط شهرداری مناطق لکه گیری می شود روش آن صحیح نیست.

وی افزود: شهرداری در خصوص کمربندی غربی گزارشی از نحوه پیشرفت و تملک داده نشده از شهردار خواست تا این پروژه را مورد پیگیری قرار دهد.

باقری افزود: رفت و روب معابر و خیابان های شهر نیاز به نظارت بیشتری دارد تا به نحوی صحیح و مطلوب انجام شود.

وی بیان اشت: از هم گسیختگی در نصب تابلو در سطح شهر مشاهده می شود که کم توجهی برخی از شهروندان در نصب تابلو و بیلبورد مشهود است.

وی با بیان اینکه صورت جلسه شورای اداری شهرداری پربار و به نکات ظریف شهری توجه دارد افزود: اجرایی شدن آن و پیگری آن امر سنگین است.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1687383

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