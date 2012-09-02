روش ترمیم آسفالت در ساری صحیح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال باقری شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت: بحث آسفالتی که توسط شهرداری مناطق لکه گیری می شود روش آن صحیح نیست.



وی افزود: شهرداری در خصوص کمربندی غربی گزارشی از نحوه پیشرفت و تملک داده نشده از شهردار خواست تا این پروژه را مورد پیگیری قرار دهد.



باقری افزود: رفت و روب معابر و خیابان های شهر نیاز به نظارت بیشتری دارد تا به نحوی صحیح و مطلوب انجام شود.



وی بیان اشت: از هم گسیختگی در نصب تابلو در سطح شهر مشاهده می شود که کم توجهی برخی از شهروندان در نصب تابلو و بیلبورد مشهود است.



وی با بیان اینکه صورت جلسه شورای اداری شهرداری پربار و به نکات ظریف شهری توجه دارد افزود: اجرایی شدن آن و پیگری آن امر سنگین است.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.