میز کشمش در تاکستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبریان در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی که عصر یکشنبه به ریاست احمد عجم استاندار قزوین در استانداری تشکیل شد اظهارداشت: با توجه به جایگاه شهرستان تاکستان به عنوان قطب تولید انگور و کشمش در کشور مقدمات لازم برای برگزاری جشنواره انگور در تاکستان فراهم شد.
وی افزود: در گذشته چندین بار این جشنواره با رویکرد تاریخی و فرهنگی در استان برگزار شده اما امسال درصددیم تا محور جشنواره بر روی کانون کشمش استوار باشد لذا باید داشته های این بخش را تقویت کنیم.
فرماندار تاکستان یادآورشد: در معرفی قابلیت های تاکستان به عنوان قطب تولید انگور و کشمش در استان تاکنون بخوبی عمل نکرده ایم و نتواسنته ایم این جایگاه را ارتقاء بخشیم.
این مسئول افزود: این جشنواره در چهار محور تحقیقات و پژوهش، آخرین یافته ها در ایستگاه انگور، آموزش و ترویج، صادرات و بازرگانی و فرهنگ و تاریخ تعریف شده است که در سطح ملی برگزار خواهد شد.
وی گفت: برای برگزاری مطلوب این جشنواره نیازمند کمک های مالی و اعتباری استان هستیم تا با تبلیغات مناسب از طریق صداوسیما بتوانیم این جشنواره را به نحو مطلوب برگزار کنیم.
قزوین- خبرگزاری مهر: فرماندار تاکستان گفت: با برگزاری جشنواره انگور در شهریور ماه امسال زمینه پیگیری راه اندازی میز کشمش برای تثبیت جایگاه این شهرستان به عنوان قطب تولید انگور فراهم می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبریان در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی که عصر یکشنبه به ریاست احمد عجم استاندار قزوین در استانداری تشکیل شد اظهارداشت: با توجه به جایگاه شهرستان تاکستان به عنوان قطب تولید انگور و کشمش در کشور مقدمات لازم برای برگزاری جشنواره انگور در تاکستان فراهم شد.
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