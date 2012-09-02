قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور تحقق یافت/ تدوین سند جامع آموزشی بانکداری

به گزارش خبر نگار مهر، حمید رضا نجف پور در نشست خبری بعد از ظهر یک شنبه اظهار کرد: در موسسه مهر این قانون تبدیل به یک مدل و الگو شد وباشش هزار متخصص بانکی و 750 شعبه در کشور به اجرا در آمد.

وی ادامه داد: همه نظام های مالی مطلوب در دنیا نظام هایی هستند که بهترین مهندسی مالی را طراحی کرده اند و بهترین نظام اقتصادی را در آن بستر اجرایی کردند.

وی بیان کرد: مقوله بانکداری وارداتی بوده و تعریف وطراحی شده نظام غرب است و کار کرد های متفاوتی در حوزه اقتصاد دارد و بانکها طراحی شده اند تا بازوی قوی اجرایی برای تحقق سیاستهای اقتصادی نظام باشند.

تحقق قانون عملیات بانکی بدون ربا

نجف پوردر تعریفی از کارکرد بانک ارائه و گفت: بانک ها واسطه ای بین دارندگان وجه ونیازمندان وجوه هستند تا با معماری و تخصص حرفه ای رفاه را برای آحاد جامعه به ارمغان بیاورند.

وی یاد آور شد: تمام بانکها با توجه به وضعیت اقتصادی کشور شکل می گیرد تا رشد وتعالی اقتصاد کشور شکل بگیرد و بانکهای خصوصی وعمومی متناسب با نیاز مردم اقتصاد عمومی را شکوفا می کنند.

وی تاکید کرد : موسسه مالی واعتباری مهر در جهت تحقق قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62در مجلس شورای اسلامی گام برداشته است.

معاون اعتبارات و تجهیز منابع موسسه مالی و اعتباری مهرافزود: در گام اول آنچه نظام ربوی را حاکم کرده بود حذف کرد و به سمت اسلامی شدن بانک داری سوق پیدا کرد و سازو کارهای خود را با علما یی که در تدوین قانون دست داشتند در میان گذاشته وبا مهندسی جدید در جهت تحقق آن گام برداشت.

اجرایی شدن قانون نیازمند الگو ومدل عملیاتی

وی تصریح کرد: اجرایی شدن قانون نیازمند الگو ومدل عملیاتی است و چیزی که در این سالها اتفاق نیفتاده بود وجود یک مدل والگو برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است.

وی بیان کرد: این موسسه 210 هزار میلیاردریال منابع مالی و 9 میلیون و 200 هزار نفر سپرده گذار دارد و به هشت میلیون 900 هزار نفر متقاضی دریافت وام و تسهیلات قرض الحسنه 80 هزار میلیارد ریاال پرداخت کرده است.

معاون اعتبارات و تجهیز منابع موسسه مالی و اعتباری مهرافزود: موسسسه مالی واعتباری مهر برای اجرای برنامه عملیاتی خود از نیمه دوم سال 89 در کمیته عالی فقهی و کمیته عالی پیاده سازی بانکداری اسلامی جلساتی تشکیل داد و برنامه های عملیاتی در امتداد سند راهبردی تصویب کرد.

تدوین سند جامع آموزشی بانکداری در موسسه مهر

وی بیان کرد : سند جامع آموزشی بانکداری در موسسه مهر تدوین شده است و برای تمام لایه های بانکی از جمله مدیران وکارمندان روشهای آموزش حرفه ای متناسب تعریف شده است.

وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی ادبیات خاص خود را دارد افزود: در بانکهای کشور نظام نظارت شرعی مطلقا وجود ندارد واین در حالی است که در موسسه مهر عملیات نظارت شرعی انجام می شود.

نجف پور گفت: مهر نگین بانکداری اسلامی است و در جهت ترویج این فرهنگ از متولیان فرهنگی کشور انتظار دارد تا مردم را نسبت به قوانین وعقود اسلامی آشنا کنند .

مدل عملیاتی اسلامی سودی بیشتربه مردم می پردازد

وی در رابطه با سود تعلق گرفته به مردم در این مدل بانکداری گفت: با بازدهی و رونق در کسب وکار سود حاصل علی الحساب وقطعی پرداخت می شودو سود ناشی از رونق اقتصادی مورد نظر بوده و این در حالی است که در بانکداری غربی به رونق کسب وکار توجهی ندارند .

وی تاکید کرد: در بانکداری اسلامی هیچ زیانی به مردم وارد نمی شود و در مدل عملیاتی اسلامی سودی بیشتر وبهتر به مردم پرداخت می شود .

وی یاد آور شد: هدف در اجرای بانکداری این است که علما وحوزویان آگاهی از وضعیت بانکی کشور پیدا کنند و کار مشترکی بین حوزه ودانشگاه انجام شود.

طر ح جهادی بانکداری اسلامی در قرار گاه عملیاتی پیامبر امین

وی با اشاره به سخن رهبرانقلاب که فرمودند: " اگر بتوانید پول را به شکل اسلامی مطرح کنید فتح بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست " تاکید کرد: در راستای تحقق بانکداری اسلامی و برای اجرای این مدل جهادی حرکت می کنیم.

وی با بیان اینکه طر ح جهادی بانکداری اسلامی در قرار گاه عملیاتی پیامبر امین دیده شده است افزود: چهار قرارگاه ، ترویجی ، اطلاع رسانی و تبلیغی ، آموزشی ونظارت شرعی برای اجرای این طرح جهادی نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به جایزه ملی بانکداری اسلامی گفت: این طرح از امسال اجرا شده و تندیس جایزه ملی به شعبه برتر وفرد اول اعطا می شود.