آبگرفتگی شدید معابر مرکز گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید و وزش باد علاوه بر آبگرفتگی معابر موجب اختلال در رفت و آمد خودروها شده است.هواشناسی گلستان اعلام کرد: با تشدید جریانات شمالی که از شب گذشته در استان آغاز شد، بارشهای رگباری در مناطق مختلف استان گزارش شده است.این بارشهای رگباری، سبب ریزش 41 میلیمتری باران در فاضل آباد، آق قلا 34، علی آباد 33 و گمیشان 14 میلمتر شده است.از نظر دمایی، دمای مناطق مختلف گلستان 3 تا 5 درجه سانتیگراد کاهش یافته است.بر اساس پیش بینی هواشناسی، جریانات شمالی مجدد از عصر یکشنبه در مناطق مختلف استان تشدید شد و دمای هوا دوباره کاهش یافت.علی آبادکتول با 22 درجه سانتیگراد و گنبد با 35 درجه به ترتیب خنک ترین و گرمترین شهر استان گزارش شده است.

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