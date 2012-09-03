«پنجره» برای متهمان اختلاس حکم داد؛ بخشش لازم نیست اعدامش کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، همانطور که از طرح جلد این شماره پیداست، سرویس «اقتصادی» پنجره این بار به سراغ پرونده جنجالی اختلاس 3 هزار میلیارد دلاری رفتند تا در آستانه سالگرد این فساد مالی به بررسی برخی از زوایای پنهان دادگاه و بازخوانی برخی اتفاقات رسیدگی آن در پرونده‌ای بپردازند.

گزارشی از باج‎خواهی خاوری تا اعلام برائت از خواهرزادگی مشایی، در گزارش «بانک آریا برای دور زدن تحریم بود!»، وقایع‎نگاری از زوایای پنهانی یک فساد در «روزشمار تخلف بزرگ»، گفتگو با دکتر عزت‎الله یوسفیان ملا، عضوکمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در مطلبی با عنوان «اعدام مؤثر است»، آخرین گفتگوی منتشر نشده محمودرضا خاوری، چند روز قبل از فرار با عنوان «والله قسم بی‎تقصیریم!» و معرفی متهمان به فساد فی‌الارض در پرونده تخلف بزرگ بانکی در «اعدامی‎‎های تخلف بزرگ بانکی چه کسانی هستند؟» از مطالبی است که در این پرونده خواهید خواند.

باشگاه گزارشگران با سه گزارش از سفر به مالزی، سالگرد تولد 50 سالگی سیدحسن نصرالله و گزارشی از 6 دستاورد صنعت دفاعی کشور که در روزهای ابتدایی جنگ برای تهیه حتی سیم‌های خاردار مشکل داشت و امروز بعد از 33 سال می‌تواند دستاوردهای دفاعی‌اش را به 56 کشور جهان صادر کند، در پنجره صد و چهل و هشتم حضور دارد.

سرویس سیاسی نیز در پنجره صد و چهل و هشتم به مهم‌ترین رخداد سیاسی این روز‌های کشور یعنی شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد و به خصوص مواضع رئیس جمهوری مصر، محمد مرسی در پرونده‌ای با عنوان «وحدت نیاز» پرداخته است.

نگاهی به حواشی اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران با عنوان «از تظاهرات در جاده‎های شمال تا مأموریت مسئول آمریکایی در تهران!»، گفتگو با دکتر" حسین سلیمی" استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل مصر، تحولات مصر و مواضع مرسی در گفتگو با "حسین رویوران" کارشناس مسائل خاورمیانه، تحلیل موضع‎گیری مرسی در افتتاحیه نشست شانزدهم عدم تعهد در گفتگو با حسین شیخ الاسلام مشاور بین‎الملل رییس مجلس شورای اسلامی و بررسی پوشش خبری اجلاس از سوی رسانه‌های خارج از کشور در مطلبی با عنوان «درماندگی خبری!» از موضوعاتی است که در این شماره خواهید خواند.

سرویس هنر پنجره هم این هفته وارد حوزه ممنوعه شده است؛ البته از نوع محبوبش با پرونده‌ای درباره فیلم‎‎های طنز دفاع مقدس که همواره مورد توجه مخاطبان سینمای ایران بوده‎اند. اکران فیلم سینمایی «ضدگلوله» ساخته مصطفی کیایی به‎عنوان تازه‎ترین اثر سینمایی با زبان طنز و پس زمینه دفاع مقدس، بهانه‎ای بود تا سرویس هنر، مروری بر کارنامه نه‎چندان قطور اما پر فراز و نشیب سینمای ایران در مسیر ثبت تجربه‎‎هایی متفاوت اما ماندگار در این حوزه داشته باشد.

«خنده در میان آتش و خون» به قلم سیدرضا صائمی درباره جایگاه طنز در سینمای دفاع مقدس، گفتگو با مصطفی کیایی درباره مصائب ساخت «ضدگلوله» با عنوان«باورکنید ما بچه‎‎های همین نظام هستیم»، «راه رفتن روی لبه تیغ» به قلم طلوع شمس که مروری است بر موانع و مشکلات کمدی‎سازی در سینمای دفاع‎مقدس، «جنگ شوخی‎بردار نیست» روایت هادی مقدم دوست درباره نسبت جنگ با آثار هنری شوخ‎طبعانه از قسمت‌های جالب وخواندنی پرونده هنر پنجره است.

پرونده این هفته سرویس تاریخ پنجره به بهانه «کودتای 28 مرداد 1332» درباره دکتر حسین فاطمی است که باوجود تمام اتهاماتی که دوست و دشمن، مذهبی و غیرمذهبی و ملی و توده‎ای به او نسبت داده‎اند، برای آخرین بار در یک دادگاه نظامی محاکمه و اعدام شد. امروز همه کسانی که تاریخ ملی شدن نفت را می‎خوانند با هر عقیده‎ای به او احترام افزون‎تر می‎گذارند و اگرچه پایتخت ایران خیابانی به نام «دکتر مصدق» ندارد، اما به داشتن خیابان «دکتر فاطمی» می‎بالد.

در پرونده تاریخ، چندروایت از زندگی دکتر سیدحسین فاطمی را خواهید خواند با عنوان «روزنگار زندگی یک روزنامه‎نگار» و در ادامه این پرونده گفتگو با محمدمهدی عبدخدایی، دبیر جمعیت فدائیان اسلام و کسی که او را ترور کرد را مرور خواهید کرد، گفتگو با پروفسور منوچهر آشتیانی درباره دکتر فاطمی و نهضت ملی شدن صنعت نفت شما را بیشتر از گذشته با «مردی ضد بریتانیا» آشنا خواهد کرد.

پنجره در چارسوی این هفته با علی داوودی گپ زده‎ است؛ نقاش، شاعر و گرافیست خجالتی‎ که تن به حرف نمی‎دهد.

در پنجره ماضیه داستان مجادله‎‎ها و مناظره‎‎های تارتاگلیا و کاردان را می‎خوانید؛ با نظر ناصرالدین‎شاه درباره سرعت قطار آشنا می‎شوید؛ حکایتی از محمود غزنوی را مطالعه می‎کنید و آلبوم عکس را ورق می‎زنید و بریده‎‎هایی از جراید را می‎بینید.

در صفحه کتاب این هفته نیز کتاب‎هایی با موضوعات مهدویت و موعود معرفی شده ‎است که می‎توانید به سبد خرید کتابتان بیفزایید.

از دیگر بخش‌های پنجره صد و چهل و هشتم، مجله برون مرزی و مجله خبری است که در انتظار مرور خوانندگان خود است.