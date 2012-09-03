علی رواقی در گفتگو با خبرنگار مهر از اتمام تهیه منابع و محتوای تدوین فرهنگنامه بزرگ قرآنی که از سال 86 آغاز شده بود خبر داد و گفت: به تازگی تدوین این مجموعه 8 جلدی را در دست گرفته‌ام.

وی افزود: این فرهنگنامه بر اساس 50 ترجمه بزرگ قرآن کریم از قرن چهارم تا قرن دهم تدوین خواهد شد و به بررسی واژه‌های قرآن می‌پردازد.

رواقی همچنین با بیان اینکه تاکنون فرهنگنامه قرآن کریم بر اساس متون چاپی نگارش نشده است و برای نخستین‌بار است که چنین اقدامی انجام می‌شود از همکاری بیش از 10 نفر از کارشناسان متخصص در تدوبن این فرهنگنامه خبر داد.

وی از ترجمه‌های تفسیر طبری به عنوان قدیمی‌ترین ترجمه بررسی شده در این طرح نام برد و گفت: این فرهنگنامه در نهایت تبدیل به کتابی حجیم در چند هزار صفحه خواهد شد که به دلیل دقت کار نگارش و تدوین آن زمان‌بر است.

پژوهش‌های گونه‌شناسی ترجمه قرآن از دیگر آثار در دست تدوین رواقی است که در این مجموعه همه ترجمه‌های قرن سوم تا پنجم از منظر گونه‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته و تمام واژگان و اصطلاحات در ترجمه‌ها از منظر منطقه جغرافیایی بررسی شده است.

از میان این تعداد ترجمه، فقط 15 اثر حاوی ترجمه کامل آیات وحی است و تاکنون پژوهشی از منظر گونه‌شناسی در رابطه با برگردان مصحف شریف انجام نشده و این مجموعه نخستین اثری است که با این رویکرد به ترجمه‌های آیات وحی پرداخته است.