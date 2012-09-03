به گزارش خبرنگار مهر، داوران جشنواره "افق نو" در بخش مسابقه آثار بلند داستانی، مستند و فیلم‌های کوتاه انتخاب شده و بازبینی و داوری آثار را آغاز کرده‌اند.

بر این اساس مینو فرشچی، هنگامه قاضیانی، مهدی همایون‌فر، حبیب کاوش و ناصرالصردی از تونس از جمله داوران بخش فیلم‌های بلند داستانی هستند. در بخش مستند نیز دارنل استفان سامرز از آمریکا، نادر طالب‌زاده، محمد داوودی، احمد جان‌بزرگی و آرش دریابندری آثار برگزیده را انتخاب خواهند کرد.

محمدعلی باشه‌آهنگر، پرویش نظریه، گلاب آدینه، سعید سهیلی و اسکات فرانک از آمریکا داوران بخش فیلم‌های کوتاه هستند. جشنواره "افق‌ نو" در 2 بخش همایش و مسابقه آثار سینمایی برگزار می‌شود و تا روز 17 شهریور ادامه خواهد داشت. بخش همایش در هتل ارم و مسابقه آثار سینمایی در سینما فلسطین تهران اجرا می‌شود.

این جشنواره در 9 بخش با موضوعات جنبش جهانی اشغال، بیداری اسلامی، مقاومت در برابر اشغالگران، جنبش‌های ضد جنگ، بحران‌های اقتصادی در غرب، نقش لابی‌های صهیونیستی در بحران‌های سیاسی و اقتصادی غرب، اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی، جهان بدون تروریسم و سلاح هسته‌ای و جهانی به سوی عدالت پایداربرنامه‌ریزی شده است.