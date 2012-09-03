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۱۳ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۲۷

آهنگر، فرشچی، قاضیانی و.../

داوران جشنواره فیلمسازان مستقل "افق‌نو" معرفی شدند

داوران جشنواره فیلمسازان مستقل "افق‌نو" معرفی شدند

مینو فرشچی، هنگامه قاضیانی، مهدی همایون‌فر، حبیب کاوش و ناصر الصردی از تونس داوری بخش فیلم‌های بلند داستانی را در نخستین جشنواره فیلم‌های مستقل "افق نو" را برعهده گرفتند.

 به گزارش خبرنگار مهر، داوران جشنواره "افق نو" در بخش مسابقه آثار بلند داستانی، مستند و فیلم‌های کوتاه انتخاب شده و بازبینی و داوری آثار را آغاز کرده‌اند. 

بر این اساس مینو فرشچی، هنگامه قاضیانی، مهدی همایون‌فر، حبیب کاوش و ناصرالصردی از تونس از جمله داوران بخش فیلم‌های بلند داستانی هستند. در بخش مستند نیز دارنل استفان سامرز از آمریکا، نادر طالب‌زاده، محمد داوودی، احمد جان‌بزرگی و آرش دریابندری آثار برگزیده را انتخاب خواهند کرد.

محمدعلی باشه‌آهنگر، پرویش نظریه، گلاب آدینه، سعید سهیلی و اسکات فرانک از آمریکا داوران بخش فیلم‌های کوتاه هستند. جشنواره "افق‌ نو" در 2 بخش همایش و مسابقه آثار سینمایی برگزار می‌شود و تا روز 17 شهریور ادامه خواهد داشت. بخش همایش در هتل ارم و مسابقه آثار سینمایی در سینما فلسطین تهران اجرا می‌شود.

این جشنواره در 9 بخش با موضوعات جنبش جهانی اشغال، بیداری اسلامی، مقاومت در برابر اشغالگران، جنبش‌های ضد جنگ، بحران‌های اقتصادی در غرب، نقش لابی‌های صهیونیستی در بحران‌های سیاسی و اقتصادی غرب، اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی، جهان بدون تروریسم و سلاح هسته‌ای و جهانی به سوی عدالت پایداربرنامه‌ریزی شده است.

کد مطلب 1687474

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