1400 سوادآموز آملی گواهی تحصیلی دریافت کردند

عزت یداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد از بین حدود دو هزار سوادآموز شهرستان بودند که از نیمه دوم پارسال در کلاس های سوادآموزی موفق به سپری کردن دوره های مقدماتی شدند.



وی با اشاره به اینکه اکنون بیش از 95 درصد آملیها از نعمت باسوادی بهره مند هستند، افزود: امسال، آخرین مرحله اجرای کلاس دوره تکمیلی بوده و این دوره ها از سال 92 حذف خواهند شد.



یداللهی، به اهمیت ریشه کنی بی سوادی در رشد و تعالی فکری جامعه اشاره کرد و ادامه داد: آمل با بسیج فرهنگیان، مدیران، معلمان و نیروی های آزاد با محوریت مدارس دولتی و غیردولتی از طریق آموزش فرد به فرد در راستای ریشه کنی بی سوادی اقدام های خوبی انجام داده و ادامه خواهد داد.



وی به اشاره به اینکه در ساختار جدید سواد آموزی به آموزش عمومی انتقال و دوره تحکیم توجه بیشتری دارد، یادآور شد: سواد آموزی در رویکرد جدید خود بر کسب مهارت خواندن و نوشتن، درک و فهم متن های ساده فارسی و محاسبات ریاضی در چهار عمل اصلی، معرفت دینی فرهنگ اسلامی، قرآن و مهارت های اولیه روخوانی توجه ویژه دارد.



شهرستان آمل حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.